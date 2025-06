“El proyecto del Senado destruirá millones de empleos”: Musk vuelve a criticar plan fiscal de Trump

Elon Musk, director ejecutivo de X, Tesla y SpaceX, insiste en sus críticas al plan fiscal y presupuestario propuesto por Donald Trump, mientras los republicanos trabajan contrarreloj para aprobar el paquete antes del 4 de junio, plazo impuesto por el mandatario.

“El último proyecto de ley del Senado destruirá millones de empleos en Estados Unidos y causará un inmenso daño estratégico a nuestro país. Es totalmente descabellado y destructivo. Otorga ayudas a las industrias del pasado, mientras perjudica gravemente a las del futuro”, escribió Musk en su cuenta de X el 28 de junio.

A su vez, el presidente de Estados Unidos comenta sobre el distanciamiento con el magnate tecnológico, señalando que, aunque cree que es un “tipo maravilloso”, se enfadó y su comportamiento no fue el apropiado.

En una entrevista en el programa Sunday Morning Futures de la cadena televisiva Fox News, Trump dijo: “Elon es un tipo maravilloso y sé que siempre le irá bien. Es inteligente. Estuvo en campaña conmigo y, de hecho, hizo esto y lo otro, pero al final se enfadó un poco y eso no fue lo apropiado”.

Musk continúa sus ataques al plan impulsado por Trump.

“Las encuestas muestran que este proyecto de ley es un suicidio político para el Partido Republicano”, comentó Musk.

Las fricciones entre Musk y Trump salieron a la luz a principios de junio, cuando el presidente estadounidense respondió a las críticas del hombre más rico del mundo a su proyecto presupuestario.

Según estimaciones, el plan aumentaría en más de dos billones de dólares la deuda de Estados Unidos.

