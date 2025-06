El domingo 8 de junio, el magnate Elon Musk contradijo públicamente a Grok, un chatbot de inteligencia artificial (IA) generativa “con sentido del humor y con acceso directo a X (Twitter)”, que fue desarrollado por xAI, una empresa fundada por el empresario sudafricano como respuesta al surgimiento de ChatGPT.

“Insólito y revelador”: de esa manera catalogaron los medios de comunicación estadounidenses el episodio que protagonizaron Elon Musk y Grok, considerando que el activista político corrigió abiertamente a su creación luego de una respuesta errónea del sistema, lo que desató una oleada de comentarios y críticas en las redes sociales.

Este error de Grok no solo dejó en evidencia sus múltiples fallos en la verificación de los datos, sino que también reabrió el debate sobre los límites de la inteligencia artificial generativa, una rama de la IA que se enfoca principalmente en la creación de contenido nuevo y original, como textos, imágenes, audios, videos o hasta códigos.

Lo ocurrido entre Elon y Grok no es solo una anécdota más en el ecosistema de la inteligencia artificial, sino que también refleja la constante tensión que Musk está viviendo en su entorno político y mediático desde que el presidente Donald Trump anunció que planea cancelar los contratos gubernamentales con las empresas del sudafricano.

Todo comenzó durante la tarde del pasado domingo 8 de junio, cuando un usuario compartió una publicación falsa en la red social X, en la que se mostraba una supuesta respuesta de Musk al subdirector del Gabinete de Políticas de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien también se desempeñaba como consejero superior del presidente Trump.

En la imagen compartida por el internauta anónimo se observa una publicación de Miller que dice: "Nosotros recuperaremos a los Estados Unidos"; ante lo cual, Elon Musk presuntamente le responde: "Justo como yo tomé y recuperé a tu esposa Katie"; desatando la locura entre los usuarios de la red, quienes cuestionaron la veracidad del tuit.

Ante esta situación, otro cibernauta le preguntó a Grok a través de X si la publicación de Elon Musk había sido eliminada o nunca existió: "¿Cuál es la verdad?" A lo que el chatbot de inteligencia artificial generativa le dijo que el mensaje del sudafricano a Stephen Miller probablemente sí existió y que posteriormente fue eliminado por su autor.

"Las métricas de interacción y el contexto coinciden con el comportamiento de Musk, pero su eliminación implica que no se puede verificar. Es posible que se trate de una captura falsa, pero la evidencia apunta a que la publicación es real y fue eliminada, en consonancia con su patrón de eliminar publicaciones controvertidas", explicó Grok.

Dadas las circunstancias, Elon Musk tuvo que atender el asunto personalmente y contradijo a Grok, su propia creación, la cual, presuntamente, no fue capaz de verificar todos los datos: "No, esto es falso, por Dios. Nunca publiqué esto", agregó el sudafricano, respondiendo directamente a la explicación de su inteligencia artificial generativa.

"Que Elon Musk se viera obligado a intervenir para corregir a Grok plantea preguntas esenciales sobre los límites de estas herramientas", añadió uno de los usuarios de esa red social, quien también se preguntó: "¿Qué sucederá la próxima vez que esta inteligencia artificial contradiga nuevamente a su creador en su propia plataforma digital?".

No, it’s fake ffs 🤦‍♂️



I never posted this.