La tormenta tropical Bárbara se convierte en huracán categoría 1: ¿Cuál es su trayectoria?

La tormenta tropical Bárbara se ha fortalecido y, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), cuyas actividades se centran en monitorear las condiciones de la atmósfera, durante la mañana de este lunes 9 de junio se convirtió en el primer huracán de la temporada en el océano Pacífico.

Esta temporada de huracanes comenzó el pasado domingo 1 de junio y marcó oficialmente el inicio de un período de seis meses que podría llevar a las costas de los Estados Unidos algunos de "los desastres naturales más destructivos y costosos" de todo el año 2025, de acuerdo con el periódico estadounidense The New York Times.

En promedio, cada año se registran un aproximado de siete huracanes de categoría baja y tres de gran intensidad. Sin embargo, para este 2025, la NOAA anunció que en la nueva temporada se esperan diez huracanes de categoría baja (vientos de 119 kilómetros por hora) y cinco de gran intensidad (vientos de 178 kilómetros por hora o más).

“Al momento de elaborar una previsión estacional intervienen muchos factores, por lo que puede ser errónea. No obstante, las predicciones se han vuelto más precisas en los últimos años”, agregó la NOAA, que en 2024 pronosticó 12 huracanes y ocurrieron 11; en 2023 predijo ocho y se registraron siete; y en 2022 anticipó 10 y fueron nueve.

Conforme a lo expuesto por el Centro Nacional de Huracanes, ubicado en la ciudad de Miami, Florida, el huracán Bárbara se desplazará sobre las costas mexicanas de Jalisco y Colima, dos estados al oeste de dicha nación, considerando que el fenómeno meteorológico se mueve en dirección noroeste a más de 19 kilómetros por hora.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional de México indicó que el huracán Bárbara “ganará mucha más fuerza” y se espera que genere lluvias fuertes en los estados de Colima, Jalisco y Michoacán, donde el fenómeno atmosférico podría estar acompañado de descargas eléctricas y caída de granizo, incrementando los niveles de los ríos.

El organismo público de México encargado de proporcionar información sobre el estado del tiempo en el país anunció, durante la mañana de este lunes 9 de junio, que el huracán Bárbara se encontraba a menos de 275 kilómetros de Manzanillo, una ciudad portuaria del océano Pacífico y un centro turístico en el estado mexicano de Colima.

“Bárbara podría llevar un total de lluvias de entre 52 y 102 milímetros (de tres a cinco pulgadas) a las áreas costeras de los estados mexicanos de Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero, con la posibilidad de inundaciones localizadas el 10 de junio”, agregó el Servicio Meteorológico, el cual declaró que el huracán podría debilitarse el miércoles 11.

Tomando en consideración que las autoridades meteorológicas prevén que Bárbara se debilitará antes de poder acercarse a los estados mexicanos de Nayarit y Sinaloa, la NOAA le aseguró a la población de los Estados Unidos que el primer huracán de la temporada de 2025 no afectará directa ni indirectamente a esa nación norteamericana.

Asimismo, considerando que el huracán Bárbara se mueve en dirección noroeste a más de 19 kilómetros por hora, Guatemala y el resto de Centroamérica no se verán afectados por este fenómeno meteorológico de categoría 1, clasificado según los daños provocados: sin daños en edificios, solo en casas móviles y algunas inundaciones.

