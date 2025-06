Trump y Musk hablaron por teléfono para “limar tensiones”, según medios de EE. UU.

La iniciativa partió de Musk y tuvo lugar después de haber hablado el viernes en privado con el vicepresidente, JD Vance, y con la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, sobre cómo poner fin al conflicto abierto entre ambos tras sus diferencias sobre el proyecto fiscal y presupuestario.

El diario The New York Times indicó que esas conversaciones condujeron a que este miércoles por la mañana Musk afirmara en X que se lamentaba de algunos de los mensajes publicados la semana pasada sobre Trump y dijera que fueron “demasiado lejos“.

Musk había dejado caer que quería hacer las paces desde hace días, pero el líder republicano aseguraba no estar interesado y llegó a decir que ni siquiera estaba pensando en él.

The News York Times apuntó no obstante que, entre bambalinas, los consejeros de uno y otro estaban trabajando para conseguir una desescalada.

Hasta la semana pasada Musk era el aliado más cercano de Trump en la Casa Blanca, pero su salida a finales de mayo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y las críticas vertidas al plan fiscal que ha sido aprobado ya en la Cámara Baja rompieron esa alianza.

Elon Musk said in a social media post early Wednesday that he regretted some of his posts and comments about President Trump last week, which had led the president to disparage Musk. https://t.co/oHd0lrarN6