Elon Musk lamenta haber ido “demasiado lejos” con algunas de sus críticas a Donald Trump

“Lamento algunas de mis publicaciones sobre el presidente @realDonaldTrump la pasada semana. Fueron demasiado lejos”, escribió Musk en su red social X.

La expresión de arrepentimiento de Musk, también jefe de Tesla y SpaceX, se produjo días después de que Trump afirmara que el multimillonario había “perdido la cabeza” y amagó con rescindir subsidios y contratos gubernamentales con sus empresas.

El magnate de origen sudafricano apoyó y financió la campaña de Trump, y hasta hace pocas semanas fue asesor presidencial encargado de reducir la administración federal.

Sin embargo, tras dejar dicho cargo, ambos hombres protagonizaron una disputa pública mediante mensajes en redes sociales que fueron tanto personales como profesionales.

Musk criticó el proyecto de ley presupuestaria promovido por Trump y que actualmente se encuentra en el Congreso, al afirmar que aumentará significativamente el déficit del país.

Algunos legisladores contrarios a la ley pidieron a Musk que financiara las primarias contra los republicanos que votaron a favor de la legislación.

“Pagará muy graves consecuencias si hace eso”, dijo Trump a la cadena NBC el 7 de junio, sin especificar esas consecuencias y tildó al magnate tecnológico de “irrespetuoso”.

El republicano afirmó, además, que no quería recomponer su relación con Musk y que “no tenía intención de hablar” con él.

En su mensaje de este miércoles, Musk no especificó cuáles de sus críticas a Trump habían ido “demasiado lejos”.

Sin embargo, el dueño de X hizo un primer gesto al final de la semana pasada al suprimir una publicación en X enviada en el momento álgido de su disputa con Trump.

En ella acusaba al mandatario republicano de estar implicado en el caso Jeffrey Epstein, un financiero estadounidense acusado de crímenes sexuales, que se suicidó en prisión en 2019.

Igualmente, Musk eliminó otras publicaciones que él mismo escribió o compartió, entre ellas una que llamaba a la destitución de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

Los exaliados parecían haber cortado lazos amistosamente hace unas dos semanas, cuando Trump despidió a Musk con elogios al dejar su puesto de reducción de costos en el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Pero su relación se fracturó a los pocos días, cuando el magnate tecnológico describió el proyecto de ley presupuestaria como una “abominación” que, de ser aprobada por el Congreso, podría definir el segundo mandato de Trump.

El presidente respondió a los comentarios de Musk en una diatriba en el Despacho Oval y, a partir de ahí, la disputa detonó.

“Mira, Elon y yo teníamos una gran relación. No sé si la seguiremos teniendo. Me sorprendió”, declaró a la prensa.

Musk, que fue el mayor donante para la campaña presidencial de Trump en 2024, abordó el tema de la victoria electoral del republicano.

“Sin mí, Trump habría perdido las elecciones”, afirmó el magnate, quien aportó casi US$300 millones a la campaña, y acusó de “ingratitud” al mandatario.

Poco después, el republicano dijo en su plataforma Truth Social que recortar miles de millones de dólares en subsidios y contratos gubernamentales a las empresas de Musk sería “la forma más fácil de ahorrar dinero” al gobierno estadounidense.

Ante los riesgos políticos y económicos de su enfrentamiento, ambos parecieron recular el viernes. “Solo le deseo lo mejor”, dijo Trump a los periodistas, a lo que Musk respondió en X: “Lo mismo digo”.

