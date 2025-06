Trump podría deshacerse del Tesla rojo que le compró a Musk, afirma funcionario de la Casa Blanca

El vehículo eléctrico rojo seguía este viernes en un estacionamiento de los jardines de la Casa Blanca, constató un periodista de la AFP, un día después de la disputa en público entre el magnate republicano y el jefe de SpaceX, Tesla y la red social X.

“Se lo está pensando, sí“, declaró a la AFP un funcionario de la Casa Blanca cuando se le preguntó si Trump venderá o regalará el Tesla.

Las acciones de Tesla se hundieron más de un 14% el jueves en medio de la bronca. En total la compañía perdió unos US$100 mil millones en capitalización en Wall Street.

Trump anunció que había comprado un Tesla y posó en él con Musk en marzo, en una muestra de la buena relación existente, entonces, entre el hombre más rico del mundo y el más poderoso.

El presidente convirtió la Casa Blanca en una sala de exposiciones de Tesla. Lo hizo después de que el precio de las acciones de la compañía se desplomara y unos vándalos quemaran varios de vehículos en protesta contra el polémico papel de Musk en los recortes de gastos del gobierno estadounidense.

Taking President Trump’s Tesla out for a ride with @PressSec!



Best boss ever. pic.twitter.com/4jrQUhJmxm