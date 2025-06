El fin de una “amistad”: cómo Elon Musk y Donald Trump pasaron de ser “amigos” a criticarse mutuamente

Durante el proceso electoral de Donald Trump, el magnate multimillonario Elon Musk afirmó en reiteradas ocasiones su apoyo constante al actual presidente de EE. UU., además de gastar aproximadamente US$250 millones en su campaña de reelección.

Ahora, y tras su salida del Gobierno de Trump cuando estaba a cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), el dueño de Tesla y el actual mandatario estadounidense han protagonizado una serie de señalamientos que se han intensificado este 5 de junio cuando Musk afirmó que, sin su ayuda, Trump no habría ganado las elecciones.

La polémica entre ambos personajes habría iniciado por la polémica reforma fiscal de Donald Trump, la cual fue denominada como "la ley más grande y bella" y que consolida y amplía los recortes de impuestos que caracterizaron su primer mandato presidencial en 2017.

"Seré amigo y asesor del presidente"

El pasado 30 de mayo, Elon Musk dijo que dejaba su trabajo temporal en la Casa Blanca como encargado del polémico Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge), pero que aún iba a asesorar a Donald Trump, a quien lo calificó como "un amigo".

"Seguiré visitándolo y seré amigo y asesor del presidente. Espero con ansias volver a estar en esta increíble sala", dijo Musk en una rueda de prensa en el Despacho Oval.

Por su parte, Donald Trump dijo, con Musk a su lado, que el dueño de Tesla es "uno de los líderes empresariales e innovadores más grandes del mundo".

En un inicio, Musk dijo que su motivo para irse del Gobierno de Trump era porque su contrato temporal expiraba. Luego dijo que quería centrarse en la gestión de sus empresas tecnológicas.

"Una abominación repugnante"

El 3 de junio, Elon Musk publicó un mensaje en su cuenta de X que la polémica reforma fiscal de Trump se trata de "una abominación repugnante", y dijo que los miembros del partido republicano que votaron a favor de la reforma deberían sentir "vergüenza".

Aunque pasaron pocos días de su salida del Gobierno de Trump, fue este el punto de inicio de la tensión entre ambos personajes, misma que creció más en los días posteriores.

"Estoy muy decepcionado"

Este 5 de junio fue el día en donde más señalamientos hubo entre Elon Musk y Trump. Durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval, el presidente afirmó sentirse "sorprendido" y "decepcionado" por las críticas de Musk ha su plan fiscal.

"Elon y yo teníamos una gran relación. No sé si seguirá así. Me sorprendió. Estoy muy decepcionado porque Elon sabía los pormenores del proyecto de ley mejor que nadie”, dijo Donald Trump.

Sin embargo, Trump dijo que, a pesar de las críticas hacia su plan, Musk "hizo un buen trabajo" cuando estaba dentro de su Gobierno, y que "echa de menos" su puesto en el DOGE, además que sabía "mejor que nadie" la reforma fiscal.

"Lo sabía mejor que nadie y nunca tuvo un problema hasta que se fue“, dijo Trump.

"Sin mí, habría perdido las elecciones"

Tras las declaraciones de Trump, Musk expresó su molestia, y dijo que no solo no tenía conocimiento de la polémica reforma fiscal, sino que, si no fuera por su ayuda, el actual presidente "no habría ganados las elecciones".

“Sin mí, Trump habría perdido las elecciones, los demócratas hubieran controlado la Cámara de Representantes y los republicanos se habrían quedado en 51-49 en el Senado”, dijo Musk en su red social X

"Nunca me mostraron este proyecto de ley y se aprobó tan rápido, en la oscuridad de la noche que casi nadie en el Congreso lo leyó", arremetió Musk en X, en referencia al plan fiscal de Trump.

"Archivos de Jeffrey Epstein"

Musk afirmó este jueves que Donald Trump aparece en los archivos de Jeffrey Epstein, archivos en donde supuestamente aparecen los nombres de los cómplices del multimillonario.

Epstein se suicidó en agosto de 2019 en una cárcel de Nueva York semanas después de ser detenido por agentes federales acusado de tráfico sexual.

