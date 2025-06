Hija y yerno de Trump invertirían más de US$1 mil 600 millones en complejo turístico en Albania

Según la cadena de televisión A2 de Tirana, la pareja visitó la ciudad costera de Vlora y la cercana isla de Sazan bajo estrictas medidas de seguridad y confidencialidad.

“Se cree que Kushner construirá una marina turística, residencias de lujo, zonas gastronómicas y de alojamiento sobre una superficie de 45 hectáreas en la isla”, informa la cadena.

Sazan, una antigua base militar de la dictadura comunista de 562 hectáreas en el mar Adriático está libre para el desarrollo turístico desde que el pasado diciembre se pusiera fin a su uso militar.

El Comité de Inversiones Estratégicas de Albania otorgó el año pasado el estatus de inversor estratégico a una empresa vinculada a Jared Kushner para la construcción de un complejo turístico en Sazan.

🇺🇸🇦🇱 The Trumps-in-law are having an Albanian Summer.



– Jared Kushner and Ivanka Trump reportedly visited Albania's Sazan Island, which they acquired for $1 billion to build a luxury resort.



– Michael Boulos was seen at Alba Festival, an Albanian cultural event in Switzerland. pic.twitter.com/eXIQQ7Pd4d