Pentágono dará explicaciones sobre qué tan eficaces fueron los ataques de EE. UU. a Irán

Estados Unidos se implicó directamente en la ofensiva lanzada el 13 de junio por Israel contra Irán con un ataque el domingo sobre tres centros clave del programa atómico de Teherán en Fordo, Natanz e Isfahán.

Con el frágil alto el fuego entre Irán e Israel entrando en su tercer día y a la espera de la reanudación de las conversaciones entre Teherán y Washington sobre el programa nuclear, la atención se centra en la eficacia de esa acción.

El presidente estadounidense, Donald Trump, asegura que las instalaciones iraníes quedaron “totalmente destruidas”, pero Israel y el Organismo Internacional de la Energía Atómica consideran que es todavía temprano para evaluar los daños.

Además, un documento clasificado estadounidense, publicado por la cadena CNN, concluye que el ataque no destruyó componentes claves del programa nuclear iraní, cuyo desarrollo se habría retrasado en algunos meses y no décadas como Trump.

Otra incógnita apuntada por expertos es si Irán pudo evacuar parte de sus 400 kilos de reservas de uranio altamente enriquecido antes del ataque y esconderlas en algún lugar de su vasto territorio.

