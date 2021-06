Historia de película: pescador es tragado por ballena y luego escupido con vida

En una historia salida de un cuento de Pinocho, una ballena jorobada “se tragó” a un pescador de langostas de Massachussets, Estados Unidos. Luego de esto, el cetáceo lo escupió sano y salvo.

“Hola a todos, quiero aclarar lo que me sucedió hoy”, escribió el pescador Michael Packard, luego de que su historia fuera recogida por el diario local, el Cape Cod Times.

“Buceaba para buscar langostas cuando una ballena jorobada intentó comerme. Estuve dentro de su boca cerrada durante 30 a 40 segundos antes de que emergiera a la superficie y me escupiera. Tengo moretones por todos lados pero ningún hueso roto. Agradezco a los salvavidas de Provincetown por sus cuidados y ayuda”, declaró Packard.

Existe un testigo confiable en esta increíble historia: Josiah Mayo. El compañero de Packard estaba con él en esta pesca y contó que vio a su amigo siendo expulsado por la ballena en el océano Atlántico. Ante esto, Mayo llamó a los salvavidas en busca de un rescate.

Curiosamente, Mayo es hijo de uno de los investigadores y expertos en ballenas del Centro de Estudios Costeros de Provincetown.

Jooke Robbins, directora de estudios de las ballenas jorobadas en esa institución, comentó a la AFP que nunca había escuchado hablar de un “accidente” similar, pero “es posible que el pescador haya estado en el mal lugar, a la mala hora”.

“Conozco a las personas implicadas (…) por lo cual tengo todas las razones para creer que lo que dicen es cierto”, indicó Robbins.

Cuando estas ballenas buscan comida, “se lanzan con la boca abierta, tragan peces y agua muy rápidamente, y luego rechazan el agua a través de sus barbas”, que actúan “como un filtro”, explicó.

