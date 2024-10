Hombre que asesinó a cinco familiares de su exnovia es ejecutado en Alabama

Dearman, un hombre blanco de 36 años, fue declarado muerto a las 18:14 hora local (23:14 GMT) al recibir una inyección letal en la prisión William C. Holman de Atmore, según notificó el Departamento de Correcciones de Alabama.

Sus últimas palabras fueron: “A la familia de las víctimas, perdónenme. Esto no es por mí, es por ustedes. He causado tanto daño. A mi familia, ustedes ya saben que los amo“.

En los últimos meses, Dearman había despedido a sus abogados y renunciado a sus recursos para acelerar así la fecha de su ejecución.

“Estoy dando, voluntariamente, todo lo que está en mis manos para tratar de pagar una pequeña parte de mi deuda con la sociedad por las terribles cosas que he hecho“, dijo en un comunicado reciente.

