Huracán Erin golpea la costa este de EE. UU. con inundaciones y vientos de hasta 169 km/h

El huracán Erin, considerado el primero de la temporada en el océano Atlántico y que ha generado preocupación a las autoridades de EE. UU. por su intensidad, golpeó durante la madrugada de este 21 de agosto los estados de Carolina del Norte y Virginia.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), la tormenta tuvo mayor impacto en la zona de Outer Banks, al punto de provocar inundaciones y afectar varias carreteras.

"Es posible que se produzcan inundaciones costeras a lo largo de algunas zonas de la costa del Atlántico medio y el sur de Nueva Inglaterra desde este jueves hasta la madrugada del viernes", afirmó el NHC en su publicación más reciente en redes sociales.

Además, el NHC advirtió a las personas cercanas a la costa este de EE. UU. que no se acerquen a las playas debido a las "condiciones potencialmente mortales" que puede provocar la tormenta.

Aunque Erin descendió a categoría 2, las autoridades informaron que presenta vientos de hasta 169 kilómetros por hora y continúa su desplazamiento hacia el norte-noroeste, lo que provocará un debilitamiento progresivo conforme se adentre en el mar.

La temporada de huracanes en el Atlántico va del 1 de junio al 30 de noviembre.

Los científicos afirman que el cambio climático está intensificando los ciclones tropicales: océanos más cálidos generan vientos más fuertes, una atmósfera más caliente intensifica las precipitaciones y el aumento del nivel del mar agrava las marejadas ciclónicas.

También hay evidencia —aunque menos concluyente— de que el cambio climático podría estar aumentando la frecuencia de los huracanes.

