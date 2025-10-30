Huracán Melissa cambia de categoría y así continúa su trayectoria a las Bermudas

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) informó que el huracán Melisa bajó a categoría 2, mientras continúa su rumbo por las Bermudas.

Las autoridades afirmaron en su más reciente boletín informativo que Melisa podría llegar durante este jueves, luego de causar grandes daños en países como Jamaica, Cuba y Haití.

Aunque Melisa se aleja de las zonas afectadas, el NHC advierte que el huracán seguirá impactando a esos países, así como a las islas Turcas y Caicos, con peligrosos oleajes y corrientes marinas.

En la mañana de este jueves, Melisa se encontraba a unos 980 kilómetros al suroeste de las Bermudas y a 474 kilómetros al noreste de las Bahamas centrales.

Actualmente, el huracán se desplaza hacia el nornoroeste, a una velocidad de 33 kilómetros por hora.

Las autoridades del NHC prevén que Melisa impacte en las Bermudas durante la tarde de este jueves, mientras que los fuertes vientos se sentirán en la noche.

Respecto de las lluvias asociadas a Melisa, el NHC señala que en las Bermudas podrían registrarse acumulaciones de hasta 25 milímetros, mientras que en las Bahamas los acumulados alcanzarían hasta 250 milímetros.

