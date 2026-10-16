Huracán Trudy se fortalece en el Pacífico y qué día alcanzará la categoría 4 en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) actualizaron la información sobre el huracán Trudy, que podría fortalecerse hasta alcanzar la categoría 4 en el Pacífico.

Este 16 de octubre, el coordinador general del SMN afirmó que Trudy se intensificará aún más, luego de alcanzar la categoría 3 durante la madrugada del viernes.

«Ha tenido una rápida intensificación, así como los últimos ciclones. Va a llegar a la categoría 4 y se va a acercar a la costa de Colima y de Jalisco durante el día domingo, en la madrugada», afirmó el coordinador del SMN.

También señaló que los efectos más intensos de Trudy se sentirán a partir del sábado 17 de octubre, principalmente en las siguientes zonas costeras:

Michoacán

Colima

Jalisco

Se espera que Trudy genere fuertes lluvias, vientos intensos y oleaje elevado.

El funcionario del SMN afirmó que entre el próximo lunes y martes Trudy comenzará a debilitarse, una vez que empiece a alejarse de las costas de México.

⚠️ #Trudy se mantiene como #Huracán categoría 3 ⚠️



▪️Se prevé que en el transcurso de este día el sistema se intensifique a huracán de categoría 4

▪️Su centro se localizó a las 09:00 h a 380 km al suroeste de Acapulco, #Guerrero, y a 525 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima.… pic.twitter.com/cY2W8RmQMi — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 16, 2026

Asimismo, advirtió que la humedad transportada por el huracán interactuará con el frente frío número 2, que avanza por el norte del país. Esta interacción provocará lluvias de gran intensidad no solo en el Pacífico, sino también en regiones del golfo de México.

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, llamó a los habitantes de las regiones bajo alerta a mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil y acudir a refugios temporales en… caso de encontrarse en zonas de riesgo, especialmente cerca de ríos y costas.

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