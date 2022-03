Imágenes del ataque ruso contra una torre de TV en el norte de Ucrania que dejó nueve muertos

As a result of the Russian attack on the TV tower near Rivne, 9 people were killed and 9 injured. Life is becoming so fragile! You're living, making plans, one second later you're gone. pic.twitter.com/9rftpHxdHT — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) March 14, 2022

Koval dijo en una sesión informativa que dos cohetes impactaron contra el edificio el lunes 14 de marzo por la mañana.

Lea también: Rusia y Ucrania: las razones por las que el gobierno de Moscú nunca optó por entrar en la OTAN

Rivne se encuentra a unos 200 kilómetros al noreste de Lviv, una ciudad cercana a la frontera con Polonia, que se ha convertido en el punto de salida para muchos ucranianos que huyen del país.

Las autoridades publicaron imágenes de bomberos usando grúas para levantar secciones de paredes de concreto y ladrillo destrozadas.

📷 Russian forces hit a TV tower in Rivne Region, killing 9 people #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/SJg3K4Eq4S — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) March 14, 2022

Andy Vermaut shares:Russian Strike On TV Tower In Western Ukraine Kills 9: Local Authorities: Nine people died and another nine received injuries on Monday when Russian forces hit a television tower outside the western Ukrainian city of Rivne,… https://t.co/fiQbCv965b Thank you. pic.twitter.com/qsXsARbN5J — Andy Vermaut (@AndyVermaut) March 14, 2022

Lea más: “Le dispararon en el cuello y nos separamos”: El testimonio del fotoperiodista que acompañaba a reportero que murió en un ataque armado en Ucrania