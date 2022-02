Impactante: bombero abusa sexualmente de una menor de edad al menos en 15 ocasiones

El acusado fue identificado como Thomas Gerald Golightly, quien trabaja como bombero voluntario en el área metropolitana de Houston, y enfrenta cargos por los delitos de asalto agravado de un menor y asalto sexual de un menor.

Según los investigadores del caso, Thomas Golightly abusó sexualmente de la menor al menos en 15 oportunidades entre el 18 de diciembre de 2021 y el 5 de enero de 2022.

El acusado fue arrestado por el Departamento de la Policía de Deer Park y se presentó a corte el miércoles 2 de febrero para escuchar su sentencia provisional mientras se investiga más sobre el caso.

Durante su audiencia, los fiscales encargados del caso describieron el violento asalto sexual y establecieron que Golightly utilizó un cuchillo para obligar a su víctima a tener relaciones sexuales con él.

“El acusado utilizó un arma mortal. Le puso un cuchillo a la víctima en el cuello y la estranguló”, informaron los fiscales en corte.

La niña de 16 años víctima de los abusos sexuales de Golightly lo denunció en la escuela de Deer Park, institución educativa a la que acude la menor.

De acuerdo con información de los fiscales, la víctima confesó a las autoridades de la escuela que un amigo de su familia la había violado y que estaba preocupada por la posibilidad de haber quedado embarazada.

Asimismo, indicaron que la menor de edad reportó al menos 15 violaciones en un periodo de 17 días.

El Departamento de Policía de Deer Park confirmó que Thomas Golightly es un bombero voluntario del Departamento Sureste de Bomberos. Sin embargo, no dieron más información acerca del acusado.

Luego de presentarse a su audiencia, Golightly fue puesto en libertad momentáneamente tras pagar una fianza de 175 mil dólares por los cargos de asalto agravado de un menor y asalto sexual de un menor.

Esta fianza tiene como condición que el acusado no puede tener ningún contacto con la víctima, no puede acercarse a menos de 60 metros de su hogar o su escuela y no puede tener contacto con ningún menor de 17 años, con excepción de su hijo.

Thomas Golightly tendrá que volver a aparecer en la corte este 28 de febrero para escuchar su sentencia y el veredicto final del polémico caso que lo involucra.