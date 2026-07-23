¿Indignación? Así fue recibida la “histórica” expansión de la lotería de Powerball a Reino Unido

Internacional

¿Indignación? Así fue recibida la “histórica” expansión de la lotería de Powerball a Reino Unido

Los responsables de loa lotería de Powerball anunciaron una expansión "histórica" a Reino Unido y varios participantes expresaron su descontento.

|

time-clock

El premio mayor de la lotería Powerball asciende a 1.100 millones de dólares estadounidenses.

Un boleto para el actual premio mayor de la lotería Powerball multiestatal de 1.100 millones de dólares estadounidenses en una tienda de conveniencia en Decatur, Georgia, EE. UU., el 1 de septiembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

Los encargados de la lotería estadounidense Powerball anunciaron recientemente la expansión del sorteo al Reino Unido, una decisión que calificaron de "histórica", pero que, a la vez, ha generado diversas reacciones.

Según medios internacionales como el New York Post, los responsables de la lotería estadounidense afirmaron que, con esta expansión, habrá premios mayores, dado que aumentará la cantidad de jugadores.

La expansión de la lotería comenzó con el sorteo del miércoles 22 de julio, y aseguraron que los jugadores seguirán pagando US$2 por boleto.

Sin embargo, muchos participantes de la lotería han expresado su rechazo en las redes sociales.

LECTURAS RELACIONADAS

Hombre con dólares

¿Qué hará con el premio mayor? el relato de un ciudadano de Texas que ganó casi US$41 millones en la lotería

chevron-right
Powerball

¿Será dividido? Quiénes ganaron el premio mayor del Powerball que rondaba los US$143 millones

chevron-right

El New York Post recopiló una serie de comentarios en contra de la expansión de Powerball, pese a que sus directivos han reiterado que nada cambiará para los jugadores estadounidenses.

"No volveré a comprar", dijo la usuaria Irene Saladrigas.

"Este sistema está muy corrupto. Debería hacerse una investigación exhaustiva", comentó otro usuario en las redes sociales.

"Ya basta. De todas formas, está amañado", agregó otro internauta.

El medio estadounidense afirma que la probabilidad de ganar el premio mayor de Powerball es de una entre 292 millones.

El próximo sorteo de Powerball será el sábado 25 de julio, y el premio mayor asciende a US$600 millones.

Lea también: Esperó meses para reclamar el premio: Hombre de Florida se vuelve millonario tras ganar el Powerball

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU.  Lotería Americana Lotería Powerball Powerball Reino Unido Sucesos Estados Unidos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM