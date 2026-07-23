¿Indignación? Así fue recibida la “histórica” expansión de la lotería de Powerball a Reino Unido

Los encargados de la lotería estadounidense Powerball anunciaron recientemente la expansión del sorteo al Reino Unido, una decisión que calificaron de "histórica", pero que, a la vez, ha generado diversas reacciones.

Según medios internacionales como el New York Post, los responsables de la lotería estadounidense afirmaron que, con esta expansión, habrá premios mayores, dado que aumentará la cantidad de jugadores.

La expansión de la lotería comenzó con el sorteo del miércoles 22 de julio, y aseguraron que los jugadores seguirán pagando US$2 por boleto.

Sin embargo, muchos participantes de la lotería han expresado su rechazo en las redes sociales.

El New York Post recopiló una serie de comentarios en contra de la expansión de Powerball, pese a que sus directivos han reiterado que nada cambiará para los jugadores estadounidenses.

The U.S. Powerball jackpot is going international for the first time, with players outside the United States able to participate beginning with tonight’s drawing. pic.twitter.com/5kFiT7HQbt — Breaking911 (@Breaking911) July 22, 2026

"No volveré a comprar", dijo la usuaria Irene Saladrigas.

"Este sistema está muy corrupto. Debería hacerse una investigación exhaustiva", comentó otro usuario en las redes sociales.

Powerball lottery tickets went on sale in the United Kingdom for the first time on Wednesday. British ticket sales will feed directly into the same multi-million dollar shared jackpot as tickets purchased in the United States. https://t.co/5za4X4baQx — The Washington Times (@WashTimes) July 22, 2026

"Ya basta. De todas formas, está amañado", agregó otro internauta.

El medio estadounidense afirma que la probabilidad de ganar el premio mayor de Powerball es de una entre 292 millones.

El próximo sorteo de Powerball será el sábado 25 de julio, y el premio mayor asciende a US$600 millones.

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