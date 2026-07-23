Internacional
¿Indignación? Así fue recibida la “histórica” expansión de la lotería de Powerball a Reino Unido
Los responsables de loa lotería de Powerball anunciaron una expansión "histórica" a Reino Unido y varios participantes expresaron su descontento.
Un boleto para el actual premio mayor de la lotería Powerball multiestatal de 1.100 millones de dólares estadounidenses en una tienda de conveniencia en Decatur, Georgia, EE. UU., el 1 de septiembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)
Los encargados de la lotería estadounidense Powerball anunciaron recientemente la expansión del sorteo al Reino Unido, una decisión que calificaron de "histórica", pero que, a la vez, ha generado diversas reacciones.
Según medios internacionales como el New York Post, los responsables de la lotería estadounidense afirmaron que, con esta expansión, habrá premios mayores, dado que aumentará la cantidad de jugadores.
La expansión de la lotería comenzó con el sorteo del miércoles 22 de julio, y aseguraron que los jugadores seguirán pagando US$2 por boleto.
Sin embargo, muchos participantes de la lotería han expresado su rechazo en las redes sociales.
El New York Post recopiló una serie de comentarios en contra de la expansión de Powerball, pese a que sus directivos han reiterado que nada cambiará para los jugadores estadounidenses.
"No volveré a comprar", dijo la usuaria Irene Saladrigas.
"Este sistema está muy corrupto. Debería hacerse una investigación exhaustiva", comentó otro usuario en las redes sociales.
"Ya basta. De todas formas, está amañado", agregó otro internauta.
El medio estadounidense afirma que la probabilidad de ganar el premio mayor de Powerball es de una entre 292 millones.
El próximo sorteo de Powerball será el sábado 25 de julio, y el premio mayor asciende a US$600 millones.
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