Esperó meses para reclamar el premio: Hombre de Florida se vuelve millonario tras ganar el Powerball

Charles Simpkins, un hombre de 65 años, residente de Florida, ganó US$2 millones tras reclamar un boleto ganador de Powerball del sorteo del 31 de mayo de 2025.

La Lotería de Florida anunció que el residente de Port St. Lucie, reclamó su premio en la sede de la Lotería de Tallahassee.

El boleto ganador se compró en Peacock Liquour. ubicada en Peacock Boulevard en Port t. Lucie. El negocio recibirá una comisión adicional de US$5 mil por haber vendido el boleto premiado. Florida es un destino común para los ganadores de la Lotería, y la Lotería de Florida ha contribuido con miles de millones al sistema educativo del estado desde su fundación.

El ticket premiado de Simpkins, un Quick-Pick con PowerPlay, acertó los cinco números de la bola blanca, pero no el número rojo de la Powerball, lo que aseguró el segundo premio. El beneficiado eligió recibir su premio en un pago único de US$2 millones.

¿Cómo se juega Powerball?

Para participar en el Powerball, el jugador debe llenar un ticket de lotería seleccionando cinco números del 1 al 69 y un número adicional, llamado Powerball, entre el 1 y el 26. Existe la opción de añadir el PowerPlay, por un costo extra. El precio de cada boleto es de US$2, y se pueden obtener premios al acertar de 3 a 5 de los números principales, incluso si no se acierta la bola especial.

El gran premio, considerado uno de los más altos del mundo, solo se consigue al acertar los cinco números del sorteo principal junto con el Powerball.

¿Qué es el PowerPlay y el Quick-Pick?

Power Play da la posibilidad de incrementar cualquier premio distinto al bote por US$1 adicional por boleto. El multiplicador se determina con la ayuda de un generador de números aleatorios, que selecciona una bola de un conjunto de 42. 24 llevan el número "x2", 13 están marcadas con "x3", tres con "x4", dos con "x5" y una única bola "x10", disponible solamente cuando el premio mayor es inferior a US$150 millones.

El método conocido como "Quick-Pick" permite que una máquina seleccione los números de manera aleatoria, evitando que el jugador tenga que escogerlos manualmente o buscar combinaciones específicas. Según las estadísticas de las loterías estatales, cerca del 70% de los boletos vendidos se adquieren mediante esta modalidad, lo que la convierte en la preferida por lo jugadores frecuentes.