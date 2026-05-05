¿Qué hará con el premio mayor? el relato de un ciudadano de Texas que ganó casi US$41 millones en la lotería

"No me he perdido un sorteo de la Lotto Texas en 30 años", fueron las declaraciones de un hombre residente en Texas que se convirtió en el ganador del premio mayor de casi US$41 millones, al acertar los seis números.

El individuo, originario de Richardson, ha causado revuelo en la región no solo por la cantidad de dinero que ganó —el premio más grande en la historia de la lotería estatal—, sino también por detallar qué hará con él.

El sorteo, de acuerdo con el medio Infobae, se llevó a cabo el 20 de abril, y los números ganadores fueron 21, 28, 33, 34, 43 y 44.

El ganador, que se mantiene en el anonimato, contó, según Infobae, que al darse cuenta de que era el ganador del premio mayor, él y su esposa revisaron el boleto varias veces para cerciorarse de que acertaron los seis números.

"Me quedé despierto toda la noche pensando en ello", confesó el hombre, según Infobae.

El medio también cita un comunicado del Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR), en el que se afirma que la familia ganadora "vivió una noche de insomnio y emoción".

INSTANT MILLIONAIRE: A Richardson resident is celebrating a life-changing win after claiming a Lotto Texas jackpot worth an estimated annuitized $41 million for the drawing held on April 20. https://t.co/5zdq4x2TO1 pic.twitter.com/Zju25bXvVM — News 4 San Antonio (@News4SA) May 5, 2026

El ganador del premio mayor dijo que decidió optar por el pago en efectivo al momento de adquirir el boleto. De esa forma obtendrá el dinero de inmediato, pero en un monto menor, ya que recibirá US$22 millones 574 mil 163.

Infobae señaló que, en cuanto a sus planes, el hombre dijo que los tenía claros: destinar una parte a fondos para sus hijos y nietos, y la otra a viajar por el mundo.

"Hay todo un mundo afuera que necesito ver", habría dicho el ganador del premio.

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