Ganador de US$250 millones: quién obtuvo el premio mayor del Powerball y cuándo será el próximo sorteo

El pasado lunes 2 de marzo se llevó a cabo el sorteo de la lotería Powerball, cuyas expectativas eran altas debido a que el premio mayor era de US$251 millones.

Afortunadamente, un ciudadano estadounidense logró obtener los números necesarios para ganar el premio mayor del Powerball.

El sitio oficial del Powerball publicó el pasado lunes los números ganadores del premio mayor, que fueron 2, 17, 18, 38, 62 y el Powerball 20, además del Power Play 2x.

La lotería estadounidense informó que el boleto ganador fue vendido en Arkansas. Sin embargo, no fue el único premio otorgado, ya que se reportaron ganadores de otras recompensas en efectivo.

Según el sitio oficial, se registró otro ganador de US$2 millones.

Ahora, dado que alguien ya ganó el premio mayor del Powerball, el próximo sorteo comenzará con US$20 millones, con la opción de solicitar el pago en efectivo, que se reduce a US$9.4 millones.

Se espera que el próximo sorteo se lleve a cabo el miércoles 4 de marzo.

Los sorteos, por lo general, se celebran cada lunes, miércoles y sábado.

Actualmente, el Powerball se juega en 45 estados, además de Washington D. C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.

“La hora límite de venta varía entre una y dos horas antes del sorteo, dependiendo de la jurisdicción de venta”, señala la página oficial del Powerball.

