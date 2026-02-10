¿Hubo ganador del premio mayor? Los resultados del más reciente sorteo del Powerball

El pasado 9 de febrero se llevó a cabo una nueva edición de la lotería estadounidense Powerball, que generaba expectativa debido a que el premio mayor rondaba los US$126 millones.

Sin embargo, ninguna persona logró acertar los números del premio mayor, por lo que se espera que la cantidad aumente para el próximo sorteo.

En la pasada edición del Powerball, los números ganadores fueron 6, 19, 22, 28 y 48, con un Powerball de 24 y un Power Play de 5x.

Aunque no se registraron ganadores del gran premio, sí hubo personas que obtuvieron premios menores.

El sitio oficial del Powerball afirmó que una persona acertó las cinco pelotas blancas, por lo que recibió un premio de US$1 millón. Seis personas obtuvieron US$50 mil al acertar cuatro bolas blancas y el Powerball, mientras que 241 ganaron US$100 tras acertar cuatro bolas blancas.

Además, el sitio informó que más de 147 mil personas obtuvieron únicamente el Powerball, por lo que recibieron un premio de US$4.

Según la página oficial, el próximo sorteo del Powerball será el 11 de febrero, a las 22.59 horas, hora del este de EE. UU.

Los sorteos, por lo general, se celebran cada lunes, miércoles y sábado.

Actualmente, el Powerball se juega en 45 estados, además de Washington D. C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.

“La hora límite de venta varía entre una y dos horas antes del sorteo, dependiendo de la jurisdicción de venta”, señala la página oficial del Powerball.

