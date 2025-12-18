Internacional
Premio mayor del Powerball asciende a US$1 mil 500 millones: ¿a qué hora será el torneo del 20 de diciembre?
El premio mayor del Powerball ha llegado hasta los US$1 mil 500 millones, y el próximo 20 de diciembre se llevará a cabo un nuevo torneo de la lotería americana.
Una persona sostiene un billete de lotería Powerball que compró en el Brew Market & Cafe el 4 de septiembre de 2025 en Austin, Texas. (Foto Prensa Libre: AFP)
El pasado 17 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de la lotería del Powerball, en donde el premio mayor ha llegado a estar en más de mil millones de dólares.
Dado a que ninguna persona logró ganar el premio mayor, dicha cantidad subió hasta los US$1 mil 500 millones, lo que lo convierte en uno de los más altos en la historia de la lotería americana.
Los números ganadores de la edición pasada del Powerball fueron: 25, 33, 53, 62, 66, el Powerball de 17 y un Power Play de 4x.
A pesar de que no hubieran ganadores del premio mayor, si se registraron personas que ganaron premios económicos menores.
Por ejemplo, seis personas obtuvieron un premio de US$1 millón por lograr acertar las cinco pelotas blancas, y dos más lograron aumentar su premio a US$2 millones, debido a que lograron obtener el Power Play.
También se registraron ganadores de premios de US$50 mil y 14 de US$200 mil.
El próximo sorteo del Powerball será el próximo 20 de diciembre a las 10.59 pm hora del este.
"La hora límite de venta varía entre una y dos horas antes del sorteo, dependiente de la jurisdicción de venta", afirma la página oficial del Powerball.
