Devin Jaramillo: Así murió el joven policía hispano en Miami-Dade mientras respondía una emergencia de tránsito

La comunidad del sur de Florida llora la trágica muerte del oficial Devin Jaramillo, un agente hispano de 27 años que perdió la vida el 7 de noviembre, mientras respondía a una llamada por un accidente de tránsito en Miami-Dade.

Rosie Cordero-Stutz, sherif del condado, confirmó que Jaramillo fue baleado durante un altercado con un sospechoso. “Él respondió a un accidente de tránsito y allí fue brutalmente atacado y asesinado”, dijo en una conferencia de prensa.

La cadena Univisión difundió un video en el que se observa al agente en un forcejeo con el agresor, cuya identidad aún no ha sido revelada. El oficial recibió un disparo mortal.

Las autoridades estadounidenses han informado que uno de los involucrados presuntamente se quitó la vida, mientras otra persona se entregó. No se han divulgado más detalles sobre los sospechosos.

A las 11.30 horas de este sábado, la sheriff de Miami-Dade aclaró que la muerte de Jaramillo no fue un asesinato. El joven oficial atendió un llamado por una colisión vehicular; sin embargo hubo discusión con uno de los involucrados. Cordero-Stutz explicó que el sujeto arrebató el arma del policía y disparó contra Jaramillo en varias ocasiones. Personas que observaron lo ocurrieron fueron quienes llamaron al 911.

Una vida dedicada al servicio

Jaramillo se graduó de la Universidad de Florida Central (UCF) en 2019, con un título en justicia criminal, y completó la academia de Policía en mayo del 2024. En agosto del 2025, fue reconocido por una detención de tránsito en la que descubrió 13 armas de fuego —entre ellas rifles, escopetas y pistolas— además de municiones.

El oficial también era voluntario activo en la Asociación Hispana de Oficiales de Policía (HPOA), organización que presidió su padre, un detective retirado de Miami-Dade.

“Le encantaba ayudar a la gente en la comunidad”, afirmó John Rivera, expresidente de la asociación benéfica de la Policía del condado, quien se refirió a Jaramillo como parte de su familia.

Honores y despedida

La noche del 7 de noviembre, el cuerpo del agente fue trasladado desde el Hospital HCA Florida Kendall hasta la oficina del médico forense, escoltado por decenas de patrullas y motocicletas.

La alcaldesa Daniella Levine Cava lamentó la pérdida: “Me duele profundamente enterarme del trágico fallecimiento del agente… quien resultó herido en cumplimiento de su deber”.

Ed Hudak, jefe de la Policía de Coral Gables, recordó que Jaramillo fue condecorado por sus casi cuatro años de servicio.

También se pronunciaron el congresista republicano Carlos A. Giménez y el senador Rick Scott, quienes destacaron su valor: “Era tan joven y un hombre de enorme valentía, que arriesgó su vida para proteger a las familias de Florida. Un verdadero héroe”.

