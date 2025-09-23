Ryan Routh, culpable de planear asesinato de Trump, intenta herirse con un bolígrafo tras el veredicto

Ryan Routh, hombre declarado culpable de haber intentado asesinar a Donald Trump durante su segunda campaña a la presidencia de Estados Unidos, intentó apuñalarse en el cuello después de escuchar el veredicto del jurado este 23 de septiembre.

Routh, un trabajador de construcción de 59 años, fue declarado culpable de intento de asesinato de un candidato presidencial por su acción contra Trump en un campo de golf en Florida, el 15 de septiembre del 2024.

La sorprendente reacción del convicto

La condena también lo halló responsable de los cargos por agresión a un agente federal, posesión de un arma de fuego y municiones como delincuente convicto, por portar un arma con el número de serie borrado. Tras escucharla, Routh intentó clavarse un bolígrafo en el cuello. Según varios testigos en la sala tribunal, las autoridades presentes impidieron que el hombre se causara daño y lo retiraron del lugar. Posteriormente, volvió esposado para que el proceso pudiera concluir. Su hija también tuvo un fuerte arrebato emocional después de escuchar el veredicto.

Routh se defendió a sí mismo durante el juicio, ignorando las recomendaciones de la jueza, quien le sugirió contar con el apoyo de un abogado para la sentencia. Durante las audiencias, el hombre fue interrumpido constantemente por la jueza Aileen Cannon, mientras se desviaba hacia asuntos que no estaban relacionados con las pruebas ni los cargos. Cannon lo acusó de burlarse de la corte al referirse a Adolf Hitler y Vladimir Putin durante sus intervenciones.

Routh concluyó su defensa el lunes sin presentar una declaración final tras haber interrogado a solamente tres testigos sobre su carácter no violento. Según CNN, dos de ellos eran sus amigos mientras que el tercero es un exfrancotirador de la Infantería Marina, Michael McClay. Este afirmó que el rifle SKS, encontrado en la escena, se atascó en dos ocasiones después de disparar solo una vez. Durante el contrainterrogatorio, los fiscales cuestionaron la fiabilidad del arma, señalando que McClay la había probado siete meses después del incidente.

La condena definitiva se dará a conocer el 18 de diciembre y enfrenta la posibilidad de cadena perpetua. Trump felicitó a la fiscal Pam Bondi, a través de su plataforma digital Truth Social, por conseguir el veredicto de Routh. "Felicitaciones a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, al vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, y a todo el equipo del Departamento de Justicia por la condena, en Florida, de la persona que intentó asesinarme. Era un hombre malvado con una intención malvada, y lo atraparon", concluyó el mandatario.