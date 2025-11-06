La lista de los aeropuertos afectados por el cierre de Gobierno: ¿Qué hacer si ya compró pasajes?

Durante la mañana de este jueves 6 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), la agencia encargada de regular, monitorear y certificar el sector aeronáutico de Estados Unidos, anunció que reducirá en un 10% el tráfico aéreo en 40 aeropuertos del país a partir del próximo viernes 7 de noviembre.

Con el objetivo de mantener la seguridad durante el actual cierre de gobierno, la medida de la FAA busca aliviar la escasez de controladores aéreos en el país, ya que muchos se han reportado enfermos al verse obligados a trabajar sin recibir salario. Esta situación ha provocado retrasos en vuelos en aeropuertos de todo Estados Unidos.

De acuerdo con el secretario de Transporte, Sean Duffy, la decisión de la FAA podría reducir miles de vuelos diarios hasta que el Gobierno estadounidense levante la suspensión de los servicios públicos. Esto afectaría a millones de personas que esperaban viajar en noviembre y que, probablemente, verán frustrados sus planes de vuelo.

Por el momento, los 30 aeropuertos principales supervisados por la FAA figuran entre los que resultarán afectados por el cierre. Además, según la cadena estadounidense Univisión, los recortes impactarán inicialmente en un 4% de los vuelos a partir del próximo viernes 7 y aumentarán de forma progresiva hasta alcanzar el 10% el martes 11.

Los aeropuertos que perderán vuelos en EE. UU.

Conforme a lo expuesto por la red de noticias de CNN, entre los aeropuertos de alto tráfico supervisados por la FAA se encuentran los principales centros de conexión de Nueva York, así como los aeródromos más grandes de Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Honolulu, Los Ángeles, Las Vegas, Miami, Phoenix, Seattle y Washington D. C.

Sin embargo, se prevé que otros quince aeropuertos del país también se vean afectados. “A medida que comencemos a implementar esta reducción de servicios, se limitará a los mercados de alto tráfico. Le vamos a pedir a las aerolíneas que colaboren con nosotros para reducir sus horarios”, declaró el administrador de la FAA, Bryan Bedford.

Cabe mencionar que el secretario de Transporte, Sean Duffy, no especificó si la reducción del 10% en el volumen de vuelos aplicará a todos los aeropuertos de EE. UU. o únicamente a los 40 aeródromos seleccionados por la FAA. En cualquier caso, esta medida provocará la cancelación de miles de vuelos diarios, por primera vez en la historia.

La cadena de televisión ABC News informó que los vuelos programados entre las 6.00 y las 22.00 horas podrían verse afectados, a excepción de los vuelos internacionales, que por ahora estarán exentos. Asimismo, este medio estadounidense publicó una lista preliminar que aún no es definitiva y podría modificarse en las próximas doce horas.

¿Qué hacer si ya compró los pasajes?

Ante esta situación, Barry Biffle, director ejecutivo de Frontier Airlines —una aerolínea de bajo costo que opera vuelos en Estados Unidos, el Caribe y América Latina—, recomendó a sus clientes “reservar un boleto alternativo con otra aerolínea”, ya que es probable que miles de personas queden varadas en los 40 aeropuertos afectados.

“Si el vuelo se cancela, las probabilidades de quedar varado son altas, así que recomiendo tener un boleto de respaldo con otra aerolínea. No hay que reservar un boleto básico o económico; es mejor buscar otra opción para poder aprovechar el valor del pasaje, ya que los cambios son gratuitos o puedes obtener un crédito”, explicó Biffle.

De la misma manera, otras aerolíneas como United Airlines y Delta Air Lines ofrecen exenciones para que los pasajeros puedan cambiar sus boletos sin cargos adicionales. No obstante, lo recomendable es contactar directamente a la aerolínea con la que se compró el pasaje para definir qué sucederá en caso de retraso o cancelación del vuelo.

La lista preliminar de aeropuertos afectados: