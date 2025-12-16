Premio mayor del Powerball sube a US$1 mil 250 millones: ¿Cuándo será el próximo sorteo?

El pasado 15 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de la lotería Powerball y, como no se registraron ganadores, el premio mayor aumentó hasta llegar a los US$1,250 millones.

Esto lo convierte, según medios internacionales, en el sexto premio más alto en la historia de esta lotería estadounidense.

El último sorteo se celebró el lunes reciente, y los números ganadores fueron: 23, 35, 59, 63 y 68, con el Powerball 2 y un Power Play de 4x.

Aunque no se registraron ganadores del premio mayor, sí hubo personas que obtuvieron premios económicos por acertar casi todas las bolas de la lotería.

Por ejemplo, la página oficial de Powerball informa que dos personas ganaron US$1 millón por acertar las cinco bolas blancas; 43 obtuvieron US$50 mil por tener cuatro bolas blancas y el Powerball, y 1,121 personas lograron US$100 por acertar solo cuatro bolas blancas.

Ahora, la expectativa recae en el próximo sorteo de Powerball, que se llevará a cabo el miércoles 17 de diciembre a las 22 horas. Dicho sorteo se podrá ver en línea a través de Youtube.

Los sorteos de Powerball se realizan cada lunes, miércoles y sábado.

Según la página oficial, Powerball se juega en 45 estados de EE. UU., Washington D. C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

“La hora límite de venta varía entre una y dos horas antes del sorteo, dependiendo de la jurisdicción de venta”, señala el sitio oficial.

