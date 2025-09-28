Powerball: Hombre obtiene US$100 mil y casi gana el premio mayor ¿Dónde compró el boleto?

Durante la noche del pasado viernes 26 de septiembre se llevó a cabo el penúltimo sorteo del Powerball en el mes de septiembre, un juego de lotería estadounidense ofrecido en 45 estados, cuyo premio mayor asciende a un estimado de US$148 millones, con un valor en efectivo de aproximadamente US$74 millones (Q565 millones).

Sin embargo, aunque nadie ganó el premio mayor, las autoridades de la lotería estadounidense informaron que una persona estuvo a punto de convertirse en el nuevo millonario de la nación norteamericana, debido a que un boleto de Powerball vendido en el estado de Texas obtuvo el segundo premio más grande del juego: US$100 mil.

De acuerdo con la Lotería de Texas, un jugador del estado compró un boleto que acertó al Power Play, al Powerball y a cuatro de los cinco números ganadores, por lo que estuvo a un solo número de poder cambiar su vida por completo. Los números ganadores fueron 03, 13, 19, 24, 40, con un Powerball de 12 y un multiplicador Play de 2x.

Dadas las circunstancias actuales, aunque la lotería estadounidense logró vender más de 580 mil boletos de Powerball en el territorio de los Estados Unidos, nadie fue capaz de ganar el premio mayor, por lo que la suma ascenderá a un estimado de US$160 millones, con un valor en efectivo de aproximadamente US$80 millones (Q611 millones).

¿Dónde se compró el boleto que ganó US$100 mil?

A la espera del próximo sorteo de la lotería, que se llevará a cabo el lunes 29 de septiembre, el premio mayor del Powerball se ganó por última vez el pasado sábado 6 de septiembre, cuando dos jugadores, uno de Misuri y el otro de Texas, se repartieron el gran premio de US$1 mil 787 millones, el segundo más grande de toda la historia.

No obstante, en diversas redes sociales los interesados comenzaron a preguntar por la ubicación de la tienda en donde se vendió el boleto de Powerball con el que un texano obtuvo US$100 mil (Q763 mil 795), considerando que esta es la segunda cantidad más grande que una persona puede ganar, solo por detrás del premio mayor.

Según la Lotería de Texas, el boleto que se convirtió en el afortunado ganador del premio de US$100 mil fue vendido en una tienda Casey’s General Store, que forma parte de una cadena de tiendas de conveniencia en el medio oeste y sur de los Estados Unidos, famosa en toda la nación por sus pizzas, donas, sándwiches y sus bebidas con café.

La afortunada tienda Casey’s General Store se encuentra ubicada en la ciudad de Dalhart, en el condado de Dallam, Texas. Asimismo, conforme a lo expuesto por el censo realizado en marzo del 2020, la localidad estadounidense tenía una población de 7 mil 930 habitantes y una densidad poblacional de 639 personas por kilómetro cuadrado.

¿Qué se sabe del Powerball?

Para poder ganar el premio mayor en el Powerball, un jugador debe acertar las cinco bolas blancas y la bola roja del Powerball. Además, de acuerdo con las autoridades de la lotería estadounidense, la probabilidad de obtenerlo es de una en 292 millones 201 mil 338. En otras palabras, es sumamente improbable y, algunos dirían, casi imposible.

Los boletos se pueden comprar el día del sorteo por US$2 (Q15.28), pero los horarios y precios de venta varían según la región, considerando que la lotería del Powerball se juega en Washington D. C, Puerto Rico, las Islas Vírgenes Estadounidenses, y en todos los estados de EE. UU. a excepción de Alabama, Alaska, Hawaii, Nevada y Utah.