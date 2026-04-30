¿Será dividido? Quiénes ganaron el premio mayor del Powerball que rondaba los US$143 millones

El más reciente premio mayor de la lotería estadounidense Powerball, que llegó a US$143 millones, fue obtenido por dos personas tras el sorteo del 29 de abril.

El miércoles se efectuó el sorteo más reciente de la lotería y, según confirmó el sitio oficial de Powerball, los ganadores son dos personas originarias de Kansas e Indiana.

Por tanto, el premio mayor, que en efectivo ascendía a US$65.2 millones, será dividido entre los ganadores.

Los números ganadores fueron 3, 19, 35, 51 y 67, con el Powerball rojo 15.

Además de los dos ganadores del premio mayor, también se registraron otros premios de menor cantidad.

Por ejemplo, 62 boletos ganaron hasta US$1 millón, mientras que 27 alcanzaron US$2 millones.

El próximo sorteo será el sábado 2 de mayo, cuando el premio inicial será de US$20 millones. Si no hay ganadores, el monto aumentará.

Los sorteos de Powerball se realizan cada lunes, miércoles y sábado.

Según la página oficial, Powerball se juega en 45 estados de EE. UU., Washington D. C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

“La hora límite de venta varía entre una y dos horas antes del sorteo, dependiendo de la jurisdicción de venta”, señala el sitio oficial.

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