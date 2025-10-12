Indignación en Honduras: policías arrollan a un perro y le causan la muerte

Imágenes grabadas por un comercio local muestran el momento en que una patrulla pasa por encima de un perro, pese a tener espacio para esquivarlo.

En la mañana del 10 de octubre comenzó a circular en redes sociales un video en el que una patrulla atropella al animal y continúa su marcha sin detenerse a auxiliarlo.

La prensa local informó que la unidad, identificada como PN-1106, circulaba en la comunidad de San Buenaventura, Francisco Morazán, Honduras.

El Heraldo señaló que el perro estaba acostado sobre la calle, mientras el vehículo tenía espacio suficiente para transitar o incluso detenerse y activar la bocina para que se moviera.

Por su parte, La Prensa destacó que ningún miembro de la Policía Nacional se bajó de la patrulla para auxiliar al animal herido.

En el video se observa cómo el animal se levantó para refugiarse en una acera, mientras una persona que se encontraba en el sector intentó ayudarlo, pero murió a los pocos minutos a causa de la gravedad de sus heridas.

De acuerdo con El País Honduras, las autoridades lamentaron el incidente ocurrido en una ruta que conduce al cementerio de la localidad.

La Policía Nacional de Honduras aseguró que solicitó al Ministerio Público iniciar las investigaciones respectivas para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

“Reconocemos que, aunque pueden ocurrir errores humanos, estos no reflejan los valores ni el compromiso de la Policía Nacional con la vida en todas sus formas”, expresó la institución en un comunicado, según reportó El País Honduras.

La Policía aseguró que muchos de sus agentes han adoptado mascotas rescatadas y brindado atención médica a animales heridos o abandonados.

Las autoridades locales aún no se han pronunciado sobre las acciones que se adoptarán respecto del incidente.

El Heraldo señaló que los vecinos de San Buenaventura denunciaron que los agentes a bordo de la patrulla PN-1106 “perjudican y molestan a la población de manera reincidente”.