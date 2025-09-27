Video: El impactante momento en que un perro cae desde las alturas tras es el deslizamiento en Villa Canales

Comunitario

Video: El impactante momento en que un perro cae desde las alturas tras es el deslizamiento en Villa Canales

En las imágenes se ve cómo el perro cae estrepitosamente desde las alturas, durante los trabajos que se llevan a cabo en Villa Canales.

y

|

caída de perro en villa canales

La caída del perro se dio durante los trabajos que se llevan a cabo en el derrumbe en Villa Canales. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

Esta mañana comenzaron los trabajos por el deslizamiento en la avenida Hincapié. Un deslizamiento de tierra obligó a mantener inhabilitado el paso a la altura del kilómetro 11.5 en jurisdicción de Villa Canales.  

El deslizamiento dejó inhabitadas alrededor de 17 viviendas que estaban ubicadas en la parte alta del barranco, mismas que tendrán que ser demolidas por los daños en su estructura.

Pero una de esas casas no se encontraban abandonada. Un perro todavía permanecía en una de ellas.

LECTURAS RELACIONADAS

DERUMBE BOCA DEL MONTE 01

Autoridades ordenan cierres totales en el km 11.5 de la avenida Hincapié y Boca del Monte ante riesgo de colapso

Villa Canales confirma cierre parcial de ruta hacia Boca del Monte

Este sábado cuando se desarrollaron los trabajos en la parte alta del barranco, se dio el alarmante hecho que involucró al animal.

Las imágenes muestran a un perro aparentemente pequeño que sale corriendo, llega a una bajada y no logra frena. Finalmente cae desde varios metros de altura.

Tras desaparecer algunos segundos del lente de la cámara vuelve a aparecer el animal que sale corriendo.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Avenida Hincapié Deslizamiento Villa Canales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS