Video: El impactante momento en que un perro cae desde las alturas tras es el deslizamiento en Villa Canales

Esta mañana comenzaron los trabajos por el deslizamiento en la avenida Hincapié. Un deslizamiento de tierra obligó a mantener inhabilitado el paso a la altura del kilómetro 11.5 en jurisdicción de Villa Canales.

El deslizamiento dejó inhabitadas alrededor de 17 viviendas que estaban ubicadas en la parte alta del barranco, mismas que tendrán que ser demolidas por los daños en su estructura.

Pero una de esas casas no se encontraban abandonada. Un perro todavía permanecía en una de ellas.

Este sábado cuando se desarrollaron los trabajos en la parte alta del barranco, se dio el alarmante hecho que involucró al animal.

Las imágenes muestran a un perro aparentemente pequeño que sale corriendo, llega a una bajada y no logra frena. Finalmente cae desde varios metros de altura.

Tras desaparecer algunos segundos del lente de la cámara vuelve a aparecer el animal que sale corriendo.