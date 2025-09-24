Villa Canales confirma cierre parcial de ruta hacia Boca del Monte

El pasado martes 23 de septiembre un derrumbe bloqueó el paso por el kilómetro 11.5 de la ruta que comunica la capital con Boca del Monte, Villa Canales. Este miércoles, el alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera, en conferencia de prensa informó que por seguridad se cerrará un carril.

Rivera explicó que el área ya había sido declarada de riesgo por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), desde el 2019; sin embargo, no solo no se realizaron las intervenciones para estabilizar el talud, sino que vecinos invadieron la parte alta de la ladera sin autorización y ahora se encuentran en riesgo.

El jefe edil también indicó que a partir del informe de la Conred de hace seis años, es el gobierno central quien debe de hacer la intervención porque el área es estatal, "por lo que son ellos los que deben invertir con medios de mitigación en esa jurisdicción.

Los cierres

La comuna estableció que se cerrará un área de 30 metros, en el carril derecho de ascenso hacia Boca del Monte, justo el lugar donde cedió el talud el pasado martes 23 de septiembre. Se calcula que el paso será parcial durante cinco a siete semanas; el tiempo dependerá de lo que dure la actual temporada de lluvia.

La comuna limitará el tránsito para reducir el riesgo de nuevos derrumbes. Aunque sí se coordinarán carriles reversibles en las horas pico.

Para el orden, dispondrán personal de Tránsito de la municipalidad. El alcalde sí reconoció que el cierre impactará en la movilidad, por lo que se está coordinando con las autoridades de los municipios vecinos, para que apoyen con el orden del tránsito en las rutas alternas.

Para agilizar el tránsito por el lugar, el acalde de Villa Canales también informó que los agentes tienen instrucciones directas de multar con Q5 mil a vecinos que pasen por el lugar tomando video con su teléfono celular. Según el jefe edil, eso provoca un tránsito lento y la prohibición busca agilizar el paso.

"No es un juguete, es un tema de alto riesgo", dijo Rivera, al justificar las medidas "drásticas" que se estarán tomando.

Vías alternas

La Municipalidad de Villa Canales ha coordinado acciones conjuntas con la municipalidad de Guatemala, Fraijanes, San Miguel Petapa, Villa Nueva, Amatitlán Palín, para que se pueda ordenar el tránsito y se ponga a disposición sus rutas como vías alternas para el ingreso y salida del municipio.

Se está gestionando reuniones con estas municipalidades en el grupo denominada Mancomunidad del Sur.

Villa Canales también ha activado un programa de prevención y dispone de albergues para activarlos en cualquier momento, si es necesario.

Traslados

En la parte alta del cerro afectado se encuentran 17 casas que no tenían licencia de construcción y ningún otro permiso para instalarse ahí. De esta cuenta, el alcalde de Villa Canales informó que se está procediendo a la evacuación de las familias y su eventual reubicación. Dos viviendas por ahora son las más afectadas.