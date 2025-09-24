Localizan sin vida a menor arrastrado por un río en Zacapa tras ocho días de búsqueda

Localizan sin vida a menor arrastrado por un río en Zacapa tras ocho días de búsqueda

Localizan sin vida a niño de 5 años arrastrado por un río en La Unión, Zacapa.

Vecinos y bomberos localizan el cadáver de niño arrastrado por río en La Unión, Zacapa. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron este miércoles 24 de septiembre que localizaron el cadáver de un menor que fue arrastrado por un río hace ocho días.

El hallazgo ocurrió en el sector El Pital, colonia Taguayní, La Unión, Zacapa, tras varios días de búsqueda.

Socorristas de la estación bomberil de La Unión, con apoyo de vecinos e integrantes del Ejército de Guatemala, localizaron la noche del martes al menor de 5 años.

El 16 de septiembre, el referido cuerpo de socorro reportó que una mujer y su hijo fueron arrastrados por la corriente de un río en La Unión.

La mujer fue rescatada y trasladada al Centro de Atención Permanente de la localidad.

Según el último reporte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), del 19 de abril al 23 de septiembre, 46 personas han muerto en Guatemala por incidentes derivados de las lluvias.

Además, 42 personas han resultado heridas, 121 han sido albergadas, 5 mil 478 damnificadas y 27 mil 242 afectadas.

