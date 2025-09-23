Videos muestran cómo están las rutas alternas tras deslave en la ruta entre Boca del Monte y la capital

La movilidad vehicular continúa complicada por un deslave de grandes proporciones en el kilómetro 11.5 de la ruta entre la capital y Boca del Monte, Villa Canales.



El deslave se registró durante la madrugada, y la comuna de Villa Canales, con apoyo de otras instituciones, emplea maquinaria para remover un árbol, lodo y piedras.



Lo ocurrido ha colapsado el tránsito en Boca del Monte y las rutas alternas, entre ellas El Pueblito, Santa Catarina Pinula; Villa Hermosa, San Miguel Petapa, y rutas privadas.



El alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera, informó que entre 50 y 60 camiones de tierra cayeron sobre el asfalto.



Indicó que el paso podría estar habilitado por completo entre las 10 o 11 horas.

Para leer más: Clima en Guatemala: Insivumeh pronostica lluvias para esta semana y explica qué día habrá disminución

Habilitan un carril



Por ahora ha sido liberado un carril con dirección a la capital, únicamente para vehículos livianos, esto en el km 11.5.

Rutas alternas



Usuarios reportan una gran cantidad de automóviles y buses acumulados en las calles del área urbana de Boca del Monte.



Boca del Monte

El tránsito está paralizado en la ruta principal de Boca del Monte.

El Pueblito

También indican que la ruta alterna por El Pueblito está congestionada, pues muchos automovilistas optaron por esa vía para llegar a la capital.





San Miguel Petapa

La Policía Municipal de Tránsito de San Miguel Petapa también reporta fuerte congestionamiento en las vías que conectan ese municipio con Boca del Monte.





Ante el colapso de las rutas alternas, muchos usuarios han descendido de los buses y cruzan a pie el área afectada por el deslave, para luego buscar algún otro medio de transporte.

