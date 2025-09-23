Deslave en la ruta entre la capital y Boca del Monte afecta el tránsito en la metrópoli

Deslave en la ruta entre la capital y Boca del Monte afecta el tránsito en la metrópoli

Un deslave impide el paso de vehículos entre la capital y Boca del Monte. Lo ocurrido afecta la movilidad en otros municipios.

Deslave impide el paso en el km 11.5 de la ruta a Boca del Monte, Villa Canales. (Foto Prensa Libre: PMT de Villa Canales)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales reporta un deslave en el kilómetro 11.5 de la ruta entre Boca del Monte y la capital.

En el lugar también se registró la caída de un árbol y cables de un poste de energía eléctrica, lo que bloquea por completo tres carriles en ambos sentidos de la vía.

La PMT recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas de inmediato, entre ellas, la carretera a El Salvador y la avenida Petapa.

Indicó que coordina con el equipo municipal y con la empresa distribuidora de energía los trabajos correspondientes en el área.

Algunos usuarios han señalado que utilizan como vía alterna El Pueblito, en Santa Catarina Pinula, pero ya se registra congestionamiento debido a la gran cantidad de vehículos. También hay congestión en rutas alternas privadas.

La PMT de San Miguel Petapa advierte que, por lo sucedido en la ruta a Boca del Monte, el tránsito se complica entre la avenida Hincapié y Santa Inés.

Se reportan complicaciones en el bulevar Villa Hermosa, el bulevar El Frutal, el puente La Prosperidad y en las diferentes conexiones a otras rutas alternas.

La PMT de Villa Nueva informa que, a raíz del deslave, la movilidad entre Ciudad Real y la capital también se encuentra afectada.

Además, la PMT de la capital pide a los automovilistas usar rutas alternas por la interrupción del paso.

Ruta alterna de El Pueblito

Así está la situación del tránsito en la ruta alterna entre El Pueblito, Santa Catarina Pinula, y Boca del Monte.

Video: Edwin Pitán

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

