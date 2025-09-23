Deslave en la ruta entre la capital y Boca del Monte afecta el tránsito en la metrópoli

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales reporta un deslave en el kilómetro 11.5 de la ruta entre Boca del Monte y la capital.

En el lugar también se registró la caída de un árbol y cables de un poste de energía eléctrica, lo que bloquea por completo tres carriles en ambos sentidos de la vía.

La PMT recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas de inmediato, entre ellas, la carretera a El Salvador y la avenida Petapa.

Indicó que coordina con el equipo municipal y con la empresa distribuidora de energía los trabajos correspondientes en el área.

Algunos usuarios han señalado que utilizan como vía alterna El Pueblito, en Santa Catarina Pinula, pero ya se registra congestionamiento debido a la gran cantidad de vehículos. También hay congestión en rutas alternas privadas.

La PMT de San Miguel Petapa advierte que, por lo sucedido en la ruta a Boca del Monte, el tránsito se complica entre la avenida Hincapié y Santa Inés.

Se reportan complicaciones en el bulevar Villa Hermosa, el bulevar El Frutal, el puente La Prosperidad y en las diferentes conexiones a otras rutas alternas.

La PMT de Villa Nueva informa que, a raíz del deslave, la movilidad entre Ciudad Real y la capital también se encuentra afectada.

Además, la PMT de la capital pide a los automovilistas usar rutas alternas por la interrupción del paso.

Ruta alterna de El Pueblito

Así está la situación del tránsito en la ruta alterna entre El Pueblito, Santa Catarina Pinula, y Boca del Monte.

Video: Edwin Pitán