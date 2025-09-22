Clima en Guatemala: Insivumeh pronostica lluvias para esta semana y explica qué día habrá disminución

Comunitario

Clima en Guatemala: Insivumeh pronostica lluvias para esta semana y explica qué día habrá disminución

Lluvias continuarán en Guatemala del 22 al 26 de septiembre; Insivumeh prevé cuándo disminuirán.

|

Guatemala continuará con lluvias en lo que resta de septiembre de 2025. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En las últimas semanas, Guatemala ha registrado intensas lluvias derivadas de condiciones locales y del paso de ondas del este. En ese sentido, el Insivumeh compartió cómo estarán las condiciones de lluvia del lunes 22 al viernes 26 de septiembre.

De acuerdo con el boletín meteorológico, se esperan áreas con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana y de la noche, así como ambiente cálido y húmedo durante el día.

Además, se prevén lloviznas o lluvias con actividad eléctrica en horas de la tarde y la noche.

Las lluvias previstas para esta semana en Guatemala se asocian a inestabilidad en el Pacífico, condiciones locales y al paso o acercamiento de ondas del este.

EN ESTE MOMENTO

Estudiar en el extranjero

Todo sobre las becas disponibles para estudiantes de Guatemala

Toma de posesión

Frágil unión oficialista se pone a prueba con elección de Junta Directiva y presupuesto del 2026

Sin embargo, en comparación con las semanas anteriores, las precipitaciones tenderán a disminuir gradualmente a partir del miércoles 24 de septiembre.

El Insivumeh alertó que las lluvias de esta semana podrían provocar crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y lahares en la cadena volcánica.

Daños por las lluvias

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó este lunes 22 de septiembre daños en algunos departamentos debido a las lluvias de las últimas horas.

Entre los incidentes figura un deslizamiento en la RD-05-AV, caserío Sebax, Senahú, Alta Verapaz.

LECTURAS RELACIONADAS

(Foto Prensa Libre: Municipalidad de Palín)

Inundación en el km 36 de la ruta al Pacífico causa caos vial

Más de 40 emergencias viales es el saldo de lluvias recientes en todo el país, según reporte del CIV

También se registró un derrumbe en el kilómetro 164 de la CA-14, desvío hacia la RD-20 con dirección a la aldea Panzal, Purulhá, Baja Verapaz.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que trabajaron en los barrios Santiaguila, Las Delicias, La Vega, Los Nogales y en el caserío Mirador, donde evacuaron a 75 personas hacia un albergue temporal.

La evacuación fue consecuencia de varias inundaciones y pequeños deslizamientos de tierra por las fuertes lluvias y vientos que afectaron el área.

Para leer más: Van 45 muertos por lluvias en Guatemala: Conred alerta sobre continuidad del riesgo en septiembre y octubre

Temperaturas máximas

  • Capital: de 26°C a 28°C
  • Altiplano central y occidental: de 24°C a 28°C
  • Regiones del Pacífico: de 32°C a 34°C
  • Región norte: de 32°C a 34°C
  • Alta Verapaz: de 27°C a 29°C
  • Caribe: de 32°C a 34°C
  • Región del Motagua y valles de oriente: de 34°C a 36°C

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Clima en Guatemala Daños por lluvias época de lluvias Insivumeh 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS