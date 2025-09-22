Clima en Guatemala: Insivumeh pronostica lluvias para esta semana y explica qué día habrá disminución

En las últimas semanas, Guatemala ha registrado intensas lluvias derivadas de condiciones locales y del paso de ondas del este. En ese sentido, el Insivumeh compartió cómo estarán las condiciones de lluvia del lunes 22 al viernes 26 de septiembre.

De acuerdo con el boletín meteorológico, se esperan áreas con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana y de la noche, así como ambiente cálido y húmedo durante el día.

Además, se prevén lloviznas o lluvias con actividad eléctrica en horas de la tarde y la noche.

Las lluvias previstas para esta semana en Guatemala se asocian a inestabilidad en el Pacífico, condiciones locales y al paso o acercamiento de ondas del este.

Sin embargo, en comparación con las semanas anteriores, las precipitaciones tenderán a disminuir gradualmente a partir del miércoles 24 de septiembre.

El Insivumeh alertó que las lluvias de esta semana podrían provocar crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y lahares en la cadena volcánica.

Daños por las lluvias

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó este lunes 22 de septiembre daños en algunos departamentos debido a las lluvias de las últimas horas.

Entre los incidentes figura un deslizamiento en la RD-05-AV, caserío Sebax, Senahú, Alta Verapaz.

También se registró un derrumbe en el kilómetro 164 de la CA-14, desvío hacia la RD-20 con dirección a la aldea Panzal, Purulhá, Baja Verapaz.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que trabajaron en los barrios Santiaguila, Las Delicias, La Vega, Los Nogales y en el caserío Mirador, donde evacuaron a 75 personas hacia un albergue temporal.

La evacuación fue consecuencia de varias inundaciones y pequeños deslizamientos de tierra por las fuertes lluvias y vientos que afectaron el área.

Temperaturas máximas

Capital: de 26°C a 28°C

Altiplano central y occidental: de 24°C a 28°C

Regiones del Pacífico: de 32°C a 34°C

Región norte: de 32°C a 34°C

Alta Verapaz: de 27°C a 29°C

Caribe: de 32°C a 34°C

Región del Motagua y valles de oriente: de 34°C a 36°C

