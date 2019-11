Infierno en Australia: 350 koalas mueren en incendios forestales

Alrededor de 350 koalas de una reserva natural han muerto en los incendios ocurridos en el este de Australia, en medio de un inicio temprano de la temporada de incendios forestales, informaron conservacionistas este 12 de noviembre.

Sue Ashton, presidenta del grupo Koala Conservation Australia, dijo que la ferocidad de los incendios se extendió hasta la Reserva Natural Lago Innes de Port Macquaire, en Nueva Gales del Sur, donde habitan entre 500 y 600 koalas.

Los marsupiales heridos han recibido cuidados en un hospital veterinario de la ciudad Port Macquaire.

WATCH: Carers at Australia’s Port Macquarie Koala Hospital continued to nurse koalas rescued from deadly bushfires. pic.twitter.com/TShvLUo1UO

— NBC News World (@NBCNewsWorld) November 8, 2019