Matan a puma joven en El Zotz, donde 12 personas cuidan 38 mil hectáreas de selva

Hay que copiar iniciativas de otros países, para cuidar y proteger nuestro país, en el continente Africano, enseñan a sus niños, adultos a cuidar y preservar el habitad de los Gorillas, Elefantes,Rinocerontes. Acá en Guatemala se debe de aprender a Cuidar y conservar nuestra diversidad de fauna, flora.

No a la Tala de Maderas Preciosas, No a la caza ilegal , No a la venta de Vida Silvestre, No a la construcción de pistas clandestinas, No a las plantaciones de Palma