Las autoridades de Colombia informaron este 18 de noviembre que han dado inicio al plan para aplicar la eutanasia a diez hipopótamos, introducidos en el país por el narcotraficante Pablo Escobar y ubicados actualmente en Antioquia, debido a los riesgos que conlleva su alta tasa de reproducción.

Este miércoles la autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) explicó que los hipopótamos "son un riesgo para la población".

"Iniciamos la primera fase del plan de acción (…) para tomar medidas con 10 individuos (hipopótamos) que están poniendo en riesgo a la población", indicó el director del Cornare, Javier Valencia.

Valencia explica que la primera fase del plan tendrá una duración de cinco meses, donde además de la eutanasia de los animales, también se verán aspectos como su traslado.

El director del Cornare indicó que uno de los hipopótamos se encuentra en el municipio de Puerto Nare, en la región de Magdalena Medio, y señaló que el animal "pone en riesgo a los niños de una escuela".

"Tenemos que poner en acción el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y ese convenio mundial dice que a esas especies invasoras hay que hacerles control. Si no se pueden confinar, se tienen que tomar otras decisiones letales", agregó.

#Atención | Cornare sacrificará a 10 hipopótamos en los próximos cinco meses. Javier Valencia, director de la corporación, habló en #NoticiasCaracolEnVivo y entregó detalles de esta decisión.



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¿Un capricho de Pablo Escobar?

Lo que comenzó como un capricho excéntrico del narcotraficante Pablo Escobar de traer a Colombia cuatro hipopótamos para su zoológico particular se convirtió cuatro décadas después en un grave problema ambiental y de seguridad en el centro del país.

En 2022, los casi 200 hipopótamos que descienden de esos primeros cuatro ejemplares traídos de África fueron declarados por el Gobierno como especie exótica invasora y desde entonces se han elaborado planes para su control que no llegaron a aplicarse hasta ahora.

Debido a esto, el Gobierno de Petro anunció en abril un plan de manejo de hipopótamos, que incluía la eutanasia a por lo menos 80 ejemplares durante el segundo semestre de este año, para evitar su reproducción.

Sin embargo, el actual ministro de Ambiente, Fabio Arjona, aseguró antes de asumir el cargo que su cartera no haría control letal de los hipopótamos.

"Yo creo que el control letal no va a ser una solución. Hay que buscar otra solución más inteligente, la estamos pensando, pero desde ya la descarto por cuestiones de la sensibilidad de lanzar esa señal, así sea recomendada", dijo Arjona en julio pasado en una entrevista con el diario bogotano El Espectador.

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