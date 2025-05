“James Bond no tiene de qué preocuparse” dice Trump por aranceles anunciados a películas extranjeras

“El dinero viene de aquí. Todo viene de aquí, pero las hacen en otros países. Así que vamos a hacer algo para que vuelvan, quizás en gran medida. Pero James Bond no tiene nada de qué preocuparse“, dijo el mandatario mientras ofrecía detalles en el Despacho Oval del pacto comercial alcanzado entre el Reino Unido y EE.UU..

Trump agregó que la cuestión de los aranceles a películas extranjeras se debatirá por separado e insistió en que estos gravámenes tendrán como objetivo revitalizar la industria de Hollywood.

“Vamos a aplicar algunos aranceles para que vengan, porque muchos de ellos se han ido de este país. Todos viven aquí“, aseguró.

El mandatario anunció el pasado domingo que impondría aranceles del 100 % a películas extranjeras, pero la Casa Blanca aclaró al día siguiente que todavía no hay una decisión firme y que se está trabajando en consensuar un marco que cumpla con las directivas del presidente estadounidense.

