Trump se ofrece para mediar entre India y Pakistán ante aumento de tensión en Cachemira

“Me llevo bien con ambos (países), los conozco muy bien y quiero que se arreglen. Quiero que esto se detenga. Y si puedo hacer algo para ayudar, allí estaré“, indicó tras ser preguntado por la prensa en el Despacho Oval.

Washington aseguró por la mañana estar en contacto con ambas naciones para tratar de rebajar la tensión tras el ataque aéreo de la India en la pasada noche contra varios lugares de la provincia oriental de Punjab, limítrofe con la India, y de la Cachemira administrada por Pakistán.

El estallido de hostilidades entre ambas potencias nucleares, que mantienen una histórica disputa por el control de Cachemira, comenzó el pasado 22 de abril, cuando un grupo armado asesinó a 26 personas en una zona turística de la Cachemira india, un atentado terrorista del que Nueva Delhi acusa al país vecino.

La India respondió a lo sucedido con un ataque aéreo sobre lo que Nueva Delhi calificó como “infraestructuras terroristas”, mientras que enfrentamientos posteriores con artillería en la Línea de Control, la frontera de facto entre ambos países en la disputada región de Cachemira, han dejado más de 45 muertos en menos de 24 horas.

President Trump on India and Pakistan from the @WhiteHouse…



“I get along with both, I know both very well, and I wanna see them work it out. I wanna see them stop…they’ve gone tit-for-tat, so hopefully they can stop now. IF I CAN DO ANYTHING TO HELP, I WILL BE THERE.” @POTUS pic.twitter.com/zxbjeayrAm