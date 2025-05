Trump declara el 8 de mayo como el “Día de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial”

En Europa occidental el 8 de mayo marca la rendición de la Alemania nazi en 1945. Rusia la celebra el 9.

Una vez terminadas las hostilidades en Europa, la Segunda Guerra Mundial continuó en Asia hasta que se firmó la rendición de Japón el 2 de septiembre.

Estados Unidos jugó un papel crucial en las dos guerras mundiales, en las que se involucró militarmente y proporcionó una ayuda material muy importante, pero no fue el país que desplegó más soldados o sufrió el mayor número de bajas.

“La victoria se logró principalmente gracias a nosotros, guste o no“, declaró Trump en la Casa Blanca poco después de emitir la proclamación.

“Fueron tanques, barcos, camiones, aviones y militares estadounidenses los que vencieron al enemigo hace 80 años esta semana. Sin Estados Unidos, la Liberación nunca habría sucedido”, añadió.

El republicano ya había anunciado su intención de cambiar el nombre del 8 de mayo porque, a diferencia de gran parte de Europa, su país no tenía un día para conmemorar la derrota de la Alemania nazi en 1945.

President Trump just announced he signed a proclamation declaring tomorrow May 8th as Victory Day

This Is Great! pic.twitter.com/gAbbOQQSNh