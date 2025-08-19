Jeffrey Epstein: comité del Congreso de EE. UU. anunció que publicará algunos archivos del caso

Internacional

Jeffrey Epstein: comité del Congreso de EE. UU. anunció que publicará algunos archivos del caso

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental tiene previsto recibir esta semana algunos archivos del caso de Jeffrey Epstein.

EFE

|

Jeffrey Epstein

un cartel con una fotografía del presidente estadounidense Donald Trump posando junto al delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein. (Foto Prensa Libre: AFP)

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de EE.UU. ha anunciado este martes que hará públicos algunos archivos del caso Jeffrey Epstein que tiene previsto comenzar a recibir esta semana de manos del Departamento de Justicia.

Un portavoz del órgano, citado por medios como CNN, aseguró que, aunque está previsto que el comité comience a recibir materiales este próximo viernes, la publicación de algunos de los mismos no se realizará de inmediato, puesto que primero se censurarán los nombres de las víctimas del pederasta, que se habría suicidado en 2019.

El Departamento de Justicia ha acordado compartir con el Congreso documentos de su investigación sobre Epstein después de que el Comité de Supervisión presentara una citación al respecto.

A su vez, el propio Departamento de Justicia ha indicado que le llevará algún tiempo presentar todos los registros requeridos por el comité, porque debe garantizar que se omitan correctamente los nombres de las víctimas y otros detalles sensibles sobre la investigación de los abusos a menores cometidos supuestamente por el magnate financiero.

La publicación de información de los archivos del caso Epstein llegará después de semanas de intensa agitación entre las bases de seguidores del presidente Donald Trump luego de que en julio el Departamento de Justicia afirmara que no se iba a publicar más información sobre el pederasta neoyorquino.

Esto incendió a las bases de MAGA (siglas de “Hacer grande a EE.UU. de nuevo”), que consideran válidas las teorías -a las que el propio Trump ha dado sustento- que aseguran que entre las listas de clientes de Epstein había figuras poderosas del ámbito económico y político.

ESCRITO POR:

EFE

ARCHIVADO EN:

Congreso de EE. UU. Donald Trump Jeffrey Epstein Tendencias internacionales 
