Internacional
Jennifer Eckhart: fallece exproductora de Fox News que acusó a un expresentador de noticias de abuso
TMZ informó sobre la muerte de Jennifer Eckhart, mujer exproductora de Fox News y conocida por señalar a un expresentador de la cadena de abuso sexual.
FOTO ILUSTRATIVA. Una corresponsal de Fox News se encuentra en el recinto antes de la inauguración de la Convención Republicana de Mitad de Término en el American Airlines Center de Dallas, Texas, EE. UU., el 9 de septiembre de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
Medios estadounidenses informaron el pasado 21 de septiembre sobre el fallecimiento de una exproductora asociada a Fox News, llamada Jennifer Eckhart.
Según el medio TMZ, Eckhart, de 36 años, se habría suicidado y era conocida por haber acusado a un expresentador de Fox News de violación en una demanda presentada en 2020.
Un representante de la Oficina del Médico Forense del Condado de Martin confirmó a TMZ que la mujer falleció en Florida, en su domicilio.
Fuentes policiales informaron a TMZ que el caso fue dictaminado como un suicidio, tras una fuerte presencia policial en la vivienda de Eckhart, en Hobe Sound, durante la mañana del 19 de septiembre.
Respecto a la denuncia por violación, TMZ detalla que Jennifer Eckhart denunció al expresentador Ed Henry. Ella alegó que él la agredió sexualmente mientras ambos trabajaban en la cadena de noticias.
Henry negó las acusaciones en su contra al decir que la relación que tuvo con ella fue consensuada. Luego de una investigación interna, Henry fue despedido por Fox News en 2020.
TMZ detalló que Jennifer también demandó a Fox News y acusó a la cadena de no protegerla ni de sancionar adecuadamente a Henry por su conducta.
Posteriormente, Jennifer afirmó que estaba "paralizada de miedo" mientras trabajaba en Fox News.
Lea también: Veto de Trump a medios: J.D Vance explica por qué defiende las restricciones en la Casa Blanca