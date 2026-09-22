Jennifer Eckhart: fallece exproductora de Fox News que acusó a un expresentador de noticias de abuso

Medios estadounidenses informaron el pasado 21 de septiembre sobre el fallecimiento de una exproductora asociada a Fox News, llamada Jennifer Eckhart.

Según el medio TMZ, Eckhart, de 36 años, se habría suicidado y era conocida por haber acusado a un expresentador de Fox News de violación en una demanda presentada en 2020.

Un representante de la Oficina del Médico Forense del Condado de Martin confirmó a TMZ que la mujer falleció en Florida, en su domicilio.

Fuentes policiales informaron a TMZ que el caso fue dictaminado como un suicidio, tras una fuerte presencia policial en la vivienda de Eckhart, en Hobe Sound, durante la mañana del 19 de septiembre.

Respecto a la denuncia por violación, TMZ detalla que Jennifer Eckhart denunció al expresentador Ed Henry. Ella alegó que él la agredió sexualmente mientras ambos trabajaban en la cadena de noticias.

Jennifer Eckhart, who previously worked at Fox News before alleging in a lawsuit that former anchor Ed Henry had “violently raped” her, died by suicide at age 36, according to authorities. https://t.co/UhHY5k96Ny pic.twitter.com/K41ckjI0EH — E! News (@enews) September 22, 2026

Henry negó las acusaciones en su contra al decir que la relación que tuvo con ella fue consensuada. Luego de una investigación interna, Henry fue despedido por Fox News en 2020.

TMZ detalló que Jennifer también demandó a Fox News y acusó a la cadena de no protegerla ni de sancionar adecuadamente a Henry por su conducta.

Posteriormente, Jennifer afirmó que estaba "paralizada de miedo" mientras trabajaba en Fox News.

Former Fox News employee who accused Ed Henry of "violent r*pe" was found deceased in her Florida home.



Authorities say Jennifer Eckhart, 36, took her own life.



In a 2020 lawsuit, Eckhart accused Henry of asking her to be his "s*x slave" and "threatened punishment and… pic.twitter.com/XmVmE6hqpY — Collin Rugg (@CollinRugg) September 21, 2026

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