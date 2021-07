Joe Biden celebra “independencia” respecto del covid aunque la pandemia aún acecha

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realiza una gran fiesta este domingo por el Día de la Independencia, en la que cantará victoria frente al covid-19 pese a que persisten zonas del país con bajas tasas de vacunación.

Para este evento el mandatario y su esposa Jill Biden recibirán a 1 mil personas entre personal militar y trabajadores esenciales con sus familias.

La tradicional exhibición de fuegos artificiales, que atrae a miles de personas al National Mall de la capital Washington y que se replica en todo el país, permitirá a Biden marcar lo que él llama “independencia de este virus”.

Tras erigirse en el país con mayor número de muertes en términos absolutos, con más de 600 mil, Estados Unidos paso a ser un modelo en el control de la pandemia.

En efecto, las hospitalizaciones y decesos por covid-19 bajaron un 90% desde enero y logró reabrir en buena medida su actividad económica.

This Fourth of July, America is back.

We’re headed into a summer of joy – of freedom – thanks to the millions of Americans who stepped up to get vaccinated. To the frontline and essential workers who have made this day possible: thank you. pic.twitter.com/g6cztrJDT8

— President Biden (@POTUS) July 4, 2021