Joe Biden otorga indultos preventivos a cinco familiares y exfuncionarios por posible revancha de Trump

Entre ellos, está el exjefe del Estado Mayor, el general Mark Milley, y el antiguo arquitecto de la estrategia de lucha contra el covid-19, Anthony Fauci.

La exparlamentaria republicana Liz Cheney también forma parte de este grupo, al igual que todos los congresistas y funcionarios que participaron en una comisión de investigación sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, además de policías que testificaron ante ese comité.

“Creo en el estado de derecho y soy optimista en cuanto a que la fuerza de nuestras instituciones jurídicas acabará prevaleciendo sobre la política. Pero estas son circunstancias excepcionales, y no puedo en conciencia no hacer nada“, afirmó Biden, de 82 años, en un pronunciamiento para justificar la iniciativa.

“Las investigaciones infundadas y políticamente motivadas causan estragos en la vida, la seguridad y la solvencia económica de las personas investigadas y sus familias. Incluso cuando las personas no han hecho nada mal, y de hecho han hecho lo correcto, y serán finalmente exoneradas, el mero hecho de ser investigadas o procesadas puede dañar irreparablemente su reputación y sus finanzas”, añade.

“De forma alarmante, los funcionarios públicos han sido objeto de continuas amenazas e intimidaciones por desempeñar fielmente sus funciones” escribió el demócrata. Adelantó que algunos han sido incluso amenazados con procesos judiciales.

En septiembre del 2024 , Donald Trump, que ha elegido a Kash Patel, muy cercano a él y conocido conspiracionista, para dirigir la policía federal (FBI), había prometido que tras su victoria “estas personas que hicieron trampas serán perseguidas con todo el peso de la ley, incluidas largas penas de cárcel”.

El general Milley advirtió durante la campaña que el multimillonario republicano es un “fascista hasta la médula” y la “persona más peligrosa para este país”.

El propio Trump había sugerido que el oficial era culpable de traición y que en otros tiempos habría sido ejecutado.

“Mi familia y yo estamos profundamente agradecidos al presidente por su decisión”, dijo en horas tempranas del 20 de enero el general Milley.

