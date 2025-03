Joe Biden reaparece entre el público en el estreno de “Othello”, en Nueva York

Esta es una de las primeras apariciones públicas de Biden desde que cedió el poder a Donald Trump el pasado 20 de enero. Su primer acto público tras dejar la Casa Blanca fue el 15 de marzo en Nueva York, durante un encuentro con jóvenes que simulaban un modelo de Naciones Unidas, aunque se trató de un evento de bajo perfil.

En esta ocasión, Biden eligió un escenario más destacado, y su presencia causó furor en el teatro Ethel Barrymore de Broadway, en la ciudad de Nueva York.

Según pudo presenciar EFE, solo unos minutos antes del inicio de la obra, unas ocho camionetas del Servicio Secreto llegaron al teatro, lo que causó sorpresa entre los cientos de curiosos que se encontraban en los alrededores, a la espera de ver a algunas de las celebridades que desfilaban por la alfombra roja.

Cuando el expresidente y Jill Biden descendieron de una de las camionetas, los curiosos comenzaron a vitorearlos, aplaudirlos y a gritar con entusiasmo.

La asistencia del expresidente no había sido anunciada previamente. Una vez dentro del teatro, Biden y su esposa fueron recibidos con una ovación de pie por parte del público.

President @JoeBiden & Dr Biden are attending opening g night of #Othello starring Denzel Washington! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/hkbKiyETTi

Huge Broadway surprise!! President Biden just arrived to the Othello Broadway premiere!! pic.twitter.com/pCpjO1sQpG