José Mulino desmiente anuncio de EE. UU. de no pago de tarifas en el Canal de Panamá

“Me sorprende muchísimo el comunicado del Departamento de Estado de ayer, porque están haciendo comunicados importantes (…) en función de una falsedad, y eso es intolerable, simple y sencillamente intolerable“, dijo Mulino.

También explicó que su cargo no le da la potestad de controlar los peajes del Canal de Panamá.

El 5 de febrero, Washington informo que sus barcos no deberán pagar por transitar en el canal. En consecuencia, Mulino lo califica como una “falsedad absoluta” e “intolerable”.

Lea más: Rubio discute con el presidente de Panamá las exigencias de Trump sobre el canal

“Ni el Gobierno ni la autoridad podrán exonerar del pago de peaje, derecho o tasas por la prestación del servicio del canal”, leyó Mulino el artículo 319, numeral 2 de la Constitución panameña.

Durante la primera gira internacional del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió al presidente panameño, José Raúl Mulino, que el gobierno de Donald Trump tomará medidas si no llevan a cabo “cambios inmediatos” en el canal de Panamá.

El portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, dijo el 2 de febrero que Rubio dejó claro que el estatus actual es inaceptable y que, en ausencia de cambios inmediatos, Estados Unidos tendrá que tomar las medidas necesarias para proteger sus derechos bajo el Tratado.

U.S. government vessels can now transit the Panama Canal without charge fees, saving the U.S. government millions of dollars a year. pic.twitter.com/G4gV2mHu7O