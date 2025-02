Marco Rubio advierte con medidas si no hay cambios en el Canal de Panamá y el gobierno propone equipos técnicos

El portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, dijo que Rubio dejó claro que el estatus actual es inaceptable y que, en ausencia de cambios inmediatos, Estados Unidos tendrá que tomar las medidas necesarias para proteger sus derechos bajo el Tratado.

Durante el encuentro, celebrado en el palacio presidencial de Las Garzas, el jefe de la diplomacia estadounidense trasladó a Mulino que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado la determinación preliminar de que la actual influencia y control del Partido Comunista chino sobre el área del canal de Panamá es una amenaza.

Según Estados Unidos, esta supuesta influencia china representa una violación del Tratado Relativo a la Neutralidad Permanente y el Funcionamiento del canal de Panamá.

La reunión se produjo en medio de la amenaza de Trump de “recuperar” el control estadounidense del canal de Panamá por la supuesta creciente influencia china en el canal, lo que las autoridades panameñas han negado.

Después del encuentro con Rubio, Mulino reveló que la reunión fue respetuosa y sostuvo que la soberanía de Panamá no esta en cuestión.

“No cabe duda de que el canal es operado por nuestro país y así seguirá siendo“, declaró el mandatario, quien no ve una amenaza real de que Estados Unidos pudiera utilizar la fuerza militar para tomar el control de la infraestructura.

Mulino opinó que se abrió un camino para la construcción de una nueva etapa en la relación entre ambos países.

I met with Panamanian President @JoseRaulMulino and Foreign Minister @javierachapma to make clear that the United States cannot, and will not, allow the Chinese Communist Party to continue with its effective and growing control over the Panama Canal area. We also discussed… pic.twitter.com/Hj0pXGahqk