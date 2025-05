José “Pepe” Mujica: 40 frases más destacadas del expresidente uruguayo que explican su ideología

Durante la tarde de este martes 13 de mayo, el expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, falleció a los 89 años en la ciudad de Montevideo, luego de haber luchado por más de un año contra un tumor maligno en el esófago. Por ello, diversos líderes políticos de Latinoamérica han lamentado su muerte a través de sus redes sociales.

Mujica fue presidente de Uruguay del 2010 al 2015 y se convirtió en una de las figuras más importantes de la izquierda latinoamericana, debido a que el político y exguerrillero se dio a conocer internacionalmente como un símbolo de sencillez, coherencia y humanidad en una época que consideró artificial, caracterizada por la ostentación.

Antes de convertirse en presidente, Mujica fue miembro del Movimiento de Liberación Nacional, un grupo guerrillero que estuvo activo en Uruguay durante la década de 1970. Fue capturado y pasó más de una década en prisión, hasta recuperar su libertad en mayo de 1985 con el retorno de la democracia en la nación sudamericana.

Su estilo de vida, considerado sobrio y moderado, acompañado de un discurso franco y directo, lo llevó a ser uno de los mandatarios más queridos en Uruguay y en Sudamérica, para los seguidores de la ideología de izquierda. A menudo se le conocía como “el presidente más pobre del mundo”, debido a su decisión de vivir en una granja en lugar de en la residencia presidencial.

Las 40 frases más recordadas de José "Pepe" Mujica

1. "El hombre moderno anda siempre apurado, porque si la economía no crece, para ellos es una tragedia".

2. "Enfrentamos el sedentarismo con máquinas para caminar, al insomnio con pastillas para dormir y a la soledad con aparatos electrónicos".

3. "Soy un latinoamericano muy terco. No razono en términos económicos, pero estoy peleado con la civilización en la que estoy viviendo".

4. "La política no es un pasatiempo o una profesión para vivir de ella, es una pasión con el sueño de intentar construir un futuro social mejor".

5. "Prometemos una vida de derroche y despilfarro, que en el fondo constituye una cuenta regresiva contra la naturaleza y contra la humanidad".

6. "Ser libre es gastar la mayor cantidad de tiempo de nuestra vida en aquello que realmente nos gusta hacer".

7. "La economía, el narcotráfico, la estafa, el fraude y la corrupción son plagas contemporáneas".

8. "No soy pobre, soy liviano de equipaje, vivo con lo justo para que las cosas no me roben la libertad".

9. "Hay muchas cosas que adquieren valor cuando se pierden por completo".

10. "Nadie es más que nadie, los gobiernos se deforman y ellos se deben a la población".

11. "Pobres no son los que tienen poco. Son los que quieren mucho. Por eso yo no vivo con pobreza".

12. "Nos tenemos que juntar por el miedo, debemos hacer algo por el mundo que se nos viene".

13. "Siento rabia, me caliento y a veces digo disparates, pero no puedo cultivar el odio. Hay que respetar, sobre todo cuando más duele".

14. "Si quisiéramos consumir como un norteamericano promedio, deberíamos tener al menos tres planetas para poder vivir".

15. "Nuestro mundo necesita menos organismos mundiales que sirvan a las cadenas hoteleras, y más humanidad o ciencia".

16. "Arrasamos las selvas verdaderas e implantamos selvas artificiales de cemento".

17. "Por el camino más largo usualmente se lleva a cabo el viaje más corto".

18. "El desarrollo sin felicidad no sirve para nada".

19. "Una cosa es vivir simplemente porque se nació, pero es mejor vivir por una causa".

20. "El poder no cambia a las personas, sólo revela quiénes verdaderamente son en el interior".



21. "El hombre con educación puede ser mucho más bestia que alguien ineducado. Detrás de la enseñanza, tiene que haber valores".

22. "Quizá esté equivocado, porque yo sé que me equivoco mucho; pero siempre digo lo que pienso".

23. "Sé que cuando te empiezan a decir qué estas muy bien, realmente estás frito".

24. "No defiendo a las adicciones porque ninguna adicción es buena, salvo el amor".

25. "La economía globalizada no tiene otro objetivo que el interés privado de muy pocos".

26. "La política realmente es la lucha por la felicidad de todos".

27. "Es posible un mundo con una humanidad mejor, pero tal vez ahora la primera tarea sea salvar la vida".

28. "El hombre es el único bicho que entierra sus muertos. ¿Por qué será?"

29. "Los únicos derrotados son los que bajan los brazos. La derrota es un estado psicológico de la vida".

30. "Yo siempre quiero saber la verdad, pero en la justicia no creo un carajo".

31. "No se vive de nostalgias, ni de recuerdos".

32. "Los políticos tenemos que vivir como vive la mayoría de la población y no como vive la minoría".

33. "Cargo con las consecuencias de que la vigilancia electrónica nos envenena inútilmente".

34. "Yo soy un luchador social y por eso ando por todo el mundo hablando con los jóvenes".

35. "Los hombres van detrás de las ideas como las carrozas de los caballos".

36. "Hemos nacido para consumir cuando no podemos cargar con la frustración y la pobreza".

37. "Lo inevitable no se llora. Lo inevitable hay que afrontarlo".

38. "Vivir mejor no es sólo tener más que los demás, sino ser más feliz".

39. "Continuará la guerra hasta que la naturaleza nos llame y haga inevitable nuestra civilización".

40. "El hombre promedio a veces sueña con vacaciones y libertad. Siempre sueña, hasta que un día el corazón se detiene".