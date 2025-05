Juez reduce sentencia de los hermanos Menéndez, lo que les permitiría pedir la libertad condicional

Los hermanos fueron condenados por el parricidio que estremeció a Estados Unidos a prisión perpetua sin derecho a libertad condicional.

Pero tras una cruzada legal que ganó apogeo gracias al apoyo de la opinión pública, este martes el juez Michael Jesic alteró esta sentencia a una de 50 años a toda la vida, lo que permitiría introducir un pedido de libertad condicional ante una junta.

Durante la emocional audiencia, los hermanos se dirigieron a la corte a través de una videollamada desde la prisión en San Diego, en donde están recluidos.

“Maté a mi mamá y a mi papá. No tengo excusas“, dijo Lyle, de 57 años, de acuerdo con periodistas presentes en el juzgado. “Asumo toda la responsabilidad”.

Erik, de 54 años, también dijo estar consciente de sus acciones. “Disparé cinco veces a mis padres, y fui por más munición. Le mentí a la policía, a mi familia. Lo siento mucho”, indicó de acuerdo con los periodistas.

Más temprano, varios familiares de los Menéndez imploraron al juez por su liberación argumentando que los hombres frente a la justicia hoy en día no eran los mismos que empuñaron las armas contra José y Kitty Menéndez en su lujosa mansión en Beverly Hills en 1989.

“Creemos que 35 años son suficientes“, dijo Anamaria Baralt, prima de los Menéndez.

“Nuestra familia los ha perdonado de forma universal“, agregó Baralt. “Ellos merecen una segunda oportunidad”.

Diane Hernández, sobrina de Kitty Menéndez, los describió como “seres humanos extraordinarios“.

“No hay posibilidad alguna de que rompan la ley (si fuesen liberados). Su único deseo es hacer el bien“, agregó.

